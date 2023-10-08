獨／《未來少女》黑曜精靈欽點雨璇當王牌！Emma力挺：進步超級多
台灣女子偶像選秀節目《未來少女》日前播出「未來的王牌」，要每一團選出最強的ACE上陣，引發觀眾熱烈討論。對此，黑曜精靈成員Emma就接受《NOWnews今日新聞》訪問解釋公司為何不選力安，而是選擇更年輕的雨璇作為王牌，並當場肯定她的實力，「她真的進步很多。」
記者詹鎰睿／專訪
談到上集賽制「未來的王牌」中，黑曜精靈選雨璇作為王牌，讓許多觀眾有些困惑，不過雨璇最終仍成功帶領大家獲得評審、老師們肯定。Emma坦言，其實當初公司做出決定時，「我沒有感到很意外！」原來透過每天朝日相處的練習，她早就清楚知道雨璇真的進步很多，再加上其他團都有類似的操作，選擇新人作為王牌，讓Emma不禁佩服，「這是很值得稱讚的一件事，因為王牌的壓力都很大。」
由於黑曜精靈幾次公演下來，成績都在後段班，Emma承認，大家都多多少少都有被影響到，而她總是會忍到回家後，默默地躺在床上流淚，「我哭完後就會告訴自己，現在已經沒有時間可以再繼續難過…」便趕緊調適好心情，準備下一次的公演。
面對網路上留言，Emma超級在意，就算已經畢業，她在節目播出時，都會瘋狂滑留言，「我覺得透過觀眾的角度，可以重新審視自己的表現。」Emma還開心分享，有次手機就跳出自己的名字，出現在Dcard的熱門文章裡面，原來有位粉絲被她的表現深深吸引到，貼文底下也有湧入許多觀眾討論，這樣的回饋是Emma萬萬都沒有想過的。
被問到畢業後有沒有遺憾？Emma也和其他先前訪過的少女們一樣，遺憾的點都是在於沒有早點享受舞台，她說，每次錄完總是焦慮地問經紀人，「我剛剛表現還好嗎？」即便已經在外面有好幾次表演經驗，但《未來少女》是她人生首次站上的大舞台，一次面對那麼多顆鏡頭，難免有些緊張，「遺憾的是我沒有一開始就早一點放鬆自己，享受舞台。」最後也感謝公司給她這麼好的機會。
雖然對於節目畢業十分不捨，但Emma相當期盼著未來，會去努力爭取嘗試戲劇方面的演出，目前的她也有拍攝好幾部廣告作品，一步一步努力朝著演員夢前進中。現場Emma還直接套用老闆陳婉若的名言，「雖然未來少女結束了，但是它並不代表結束，而是開啟我旅程的一個起點，所以我希望之後可以繼續朝著我的目標前進！」
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