元宇宙涼了？Meta傳又開鍘　元宇宙晶片部門將遭裁員

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對此，Meta拒絕評論。路透指出，目前尚無法確定裁員的人數。
但若是裁員規模很大，很可能將會阻礙Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）推動擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）產品研發的計畫。AR與VR產品是進入「元宇宙」的工具，尤其是AR眼鏡，祖克柏甚至預測「這將會重新定義我們與科技的關係」。
FAST規模達到600人，主要任務在開發量身定做的客製化晶片，搭載在Meta裝置內的，以執行獨特的功能，並讓軟體更有效率運作，並使之與市場上其他廠家的VR或AR產品做出差異化。然而目前Meta仍未達成目標，目前在市面上銷售的設備，仍採用晶片大廠高通（Qualcomm）供應的晶片
不過裁員消息早有端倪，自從Meta在今年春季聘請一名新主管領導FAST後，外界就預料該單位將會進行重組。Meta另一個聚焦於人工智慧（AI）的晶片製造單位也遇到阻礙，原本帶領AI工作晶片的主管上周辭職了，不過Meta已找人接替，還準備繼續努力。
Meta自從去年11月以來，已經裁員約2.1萬人。祖克柏曾在3月時發表聲明，稱今年大部分人力裁減會在春季，但在少數情況下，可能要到今年年底陸續進行。
Meta在今年7月時公開第2季度財報，其中元宇宙部門的虧損，2021年至今已超過400億美元（約台幣1.24兆元），但當時祖克柏聲稱投資元宇宙是項長期賭注，更表示他無法保證賭注一定就是正確的，但他認為這就是世界發展的方向。