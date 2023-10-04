2023台灣設計展新北準備好了！從市民視角感受設計能量匯聚
新北市政府副秘書長龔雅雯於今（4）日市政會議中表示，「2023台灣設計展」新北準備好了！自10月6日至10月22日於新北盛大展開！展期17天。今年主視覺特別以「Ｏ起來」(圈)為主題，呈現出新北在產業、交通、文化等各項建設與發展的環狀結構動能，透過線型串接新北多元城市、地景文化的傳承、將設計力結合在地，由市府各局處、區公所的共同協力，「2023台灣設計展」將呈現出新北群力共築、共榮的設計成果。
生活中心/綜合報導
副秘書長龔雅雯說，近年市府除了大力在各項硬體建設開發外，本次設計展則是用軟體層面呈現近年新北城市再造各項成果，本次除有「五大展區」，另也透過29局處推出154條深度探索新北遊程，同時串聯29行政區共同響應匯聚成11大主題城市再造亮點。此外，本次設計展超過400家的設計團隊，其中包含24個核心團隊，也邀請許多在地團隊共同參與設計。
其中美術館「主展區」3至6樓有《新北山河陣》帶領大家走進新北代表性的自然地景環境，打造身歷其境的大地感官之旅。4樓《異他方》呈現新北多樣共融的城市特色，獨特的文化、生活、飲食與價值觀；《破力》聚焦於當代新北，探究這個城市所生長出的自由與破格的精神。6樓《@®©》探索傳產轉型、升級變化，讓新北的黑手成為新世代職人；《透新北》則聚焦新北在地生活紋理，在生活產業裡體驗新北；《福爾摩沙 0 號》以使用者視角溝通，傳遞「循環設計」產業及價值，讓減碳融入每個人的生活。1樓的藝術街坊及戶外園區《Life in Circle》從新北青年的視野出發，運用詞曲及影像創作，描繪生活在新北的故事，轉化爲六種關於「生活在新北」的內在樣貌，以及八種「理想在現地」的外顯姿態；《Goods To Go》蒐羅新北市特色物件、風土好食，透過品牌合作與主題整合，開發具有設計感與話題性的周邊商品。
值得一提的是，位在鶯歌國民運動中心「共好〇」《Let's Go！》展區統整6個主題，以市民的視角看盡新北近年來的各項變化，包括河川整治成果、生態的復甦、市地重劃美化等各項設計導入市政建設的成果，相當值得民眾前往參觀。
文化局表示2023台灣設計展在新北市辦理，用文化與設計讓新北發光發熱，邀請全臺灣的朋友們前來參加，感受新北美好生活城市。更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站、新北市政府文化局粉專查詢。