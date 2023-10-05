選戰倒數100天／力保國會第二大黨！國民黨有望搶回這5選區立委　

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值得關注的是，在本屆國民黨13名不分區立委中，黨團總召曾銘宗打算退出政壇，包含吳斯懷、廖婉汝、翁重鈞等人，也表態不會爭取連任，至於陳以信、林文瑞則各自轉戰區域立委，另外，表態不連任的區域立委則有林為洲、徐志榮，而立委費鴻泰則在初選階段輸給台北市議員徐巧芯。
再進一步分析，國民黨全台區域立委中，約有5席被判定為有機會奪回的席次，包含台北市立委第4選區（內湖南港）、新北市第8選區（中和等76里）、新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）、基隆市選區、台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）。
台北市立委第4選區
該區現任立委是民進黨立委高嘉瑜，由於基進黨台北市黨部主委吳欣岱參戰，導致泛綠分裂，截至目前仍未有整合跡象，恐直接保送由國民黨提名的台北市議員李彥秀。
新北市第8選區
該區現任立委是民進黨立委江永昌，由於民進黨在中和議員開的票數並不理想，因此江永昌決定不繼續連任，民進黨徵召太陽花學運世代的吳崢參選，民眾黨則推不分區立委邱臣遠，國民黨則由中和區黨部主委張智倫參戰，由於中和選民結構藍大於綠，且藍營議員常態性過半，因此國民黨這次有望贏回此選區。
新北市第12選區
該區現任立委是民進黨立委賴品妤，不過由於賴品妤近日捲入綠電風波，遭譏為「雲豹小公主」，雖然其父親隨即請辭即時止血，不過在民調上仍呈現落後，國民黨推出的現任議員廖先翔則有望贏下此區。
基隆市選區
該區現任立委是民進黨立委蔡適應，由於黑道、論文議題纏身，蔡適應今年3月就宣布不連任，民進黨原本提名基隆市議員張秉鈞，卻因捲入詐領助理費，自行宣布退選，改由基隆市議會黨團總召鄭文婷參戰，對上國民黨提名的林沛祥、無黨籍的王醒之，面對三腳督局勢，基隆政治格局一向藍大於綠，且基隆市長代表國民黨重新取得基隆市的執政權，國民黨這次也有望再把立委贏回來。
台中市第2選區
該區現任立委是民進黨立委林靜儀，該區立委原本是台灣基進的陳柏惟，不過由於遭罷免，另舉行補選，讓林靜儀以七千多票之差，贏下國民黨前立委顏寬恒，然而，這次2024大選不像補選能傾全國之力相挺，且顏寬恒基層實力雄厚，加上民眾期盼政黨輪替氛圍強烈，恐讓顏寬恒再度奪回中二選區。
以目前國民黨立委共有38席次推估，要是區域立委、不分區立委沒有縮水，且能夠贏回這五區選區，甚至再突圍，席次將有機會突破45席，獨立過半仍有難度，不過，要是到時候立委呈現三黨不過半，國民黨與友黨聯盟，將有機會在國會達成過半，制衡民進黨。