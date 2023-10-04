賴清德反問大學生弊案在哪？侯友宜：當選成立特偵組查清楚
民進黨總統參選人賴清德昨日被大學生問到，民進黨執政後諸多疑似貪污事件，問賴有什麼解決辦法？但賴清德卻反問「有什麼印象深刻的具體事件」。國民黨總統參選人侯友宜今（4）日受訪表示，他當總統會成立特偵組，把官商勾結的弊案，一件一件好好查，給人民清楚的答案。
記者余祥／台北報導
侯友宜指出，人民都很清楚，民進黨執政太多官商勾結的弊案，貪污舞弊層出不窮，所以人民才會問「政府你要怎麼解決」，賴清德竟然還好意思反問，如何看見政府有舞弊？其實就是民進黨不查、賴清德不查，他上任當總統，一定成立特偵組立刻查。
有媒體關心，台灣登革熱現在很嚴重，台南市疫情更是破萬例，近期也有20多歲女生發病然後10天就過世了，已經奪走了20多條生命。侯友宜表示，這段時間登革熱在全台肆虐，尤其最近颱風又要來臨，積水問題、淹水問題怕會造成登革熱再嚴重地肆虐下去，中央要重視，地方一起來防範登革熱，
另外有外媒點名台灣有四家協助華為設置晶片廠，會不會擔心台灣業者又捲入中美科技戰？侯友宜表示，台灣的半導體產業，在全球的供應鏈扮演非常重要的關鍵角色，政府應該重視產業的韌性，必須確保台灣先進的製程的關鍵核心技術不會外流。