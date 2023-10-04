軍方油管洩漏鳳山飄臭味　高市環保局要罰

警政署長名字也敢盜用！李柏毅收7封恐嚇信還附槍彈照片

▲民進黨左楠區立委候選人李柏毅收到以警政署長黃明昭為名發出之恐嚇信件，已前往左營分局報案希望檢調單位積極介入，查出幕後是否有藏鏡。（圖／高市議員李柏毅提供）
▲民進黨左楠區立委候選人李柏毅收到以警政署長黃明昭為名發出之恐嚇信件，已前往左營分局報案希望檢調單位積極介入，查出幕後是否有藏鏡。（圖／高市議員李柏毅提供）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨左楠區立委候選人李柏毅昨(3)日在議會質詢完高市觀光局長高閔琳後收到死亡威脅，隨即收到署名警察署長「黃明昭」的威脅信，裡面還附上槍彈的照片，要求李柏毅刪除臉書貼文內容，否則全家便有生命危險。恐嚇意味濃厚，因此李柏毅也於今(4)日下午報警，要求警方查出幕後集團是誰在操控。

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▲署名警察署長「黃明昭」的威脅信，裡面還附上槍彈的照片，要求李柏毅刪除臉書貼文內容，否則全家便有生命危險。（圖／高市議員李柏毅提供）
▲署名警察署長「黃明昭」的威脅信，裡面還附上槍彈的照片，要求李柏毅刪除臉書貼文內容，否則全家便有生命危險。（圖／高市議員李柏毅提供）
李柏毅自昨天晚間開始，服務處共收到七封信件，由「假黃明昭、假王鴻薇、假蔡清琳、假高閔琳」分別寄出，內容附上一張犯人手持雙管霰彈槍的威脅照，甚至聲稱四顆遙控炸彈已經安裝完畢，揚言引爆台北故宮、台北101！

▲李柏毅自昨天晚間開始，服務處共收到七封信件，內容還附上一張犯人手持雙管霰彈槍的威脅照，甚至聲稱四顆遙控炸彈已經安裝完畢，揚言引爆台北故宮、台北101！（圖／高市議員李柏毅提供）
▲李柏毅自昨天晚間開始，服務處共收到七封信件，內容還附上一張犯人手持雙管霰彈槍的威脅照，甚至聲稱四顆遙控炸彈已經安裝完畢，揚言引爆台北故宮、台北101！（圖／高市議員李柏毅提供）
李柏毅今天也已前往左營分局報案，並希望檢調單位針對相關恐嚇事件積極介入、徹查到底，查出幕後是否有藏鏡人，究竟是誰、哪個團體在威脅台灣社會的安全與和平。

▲李柏毅認為，此次恐嚇事件絕非一人所為，背後肯定有更大勢力在操作，一定要盡速將涉案嫌疑人逮捕，杜絕類似事件再次發生。（圖／高市議員李柏毅提供）
▲李柏毅認為，此次恐嚇事件絕非一人所為，背後肯定有更大勢力在操作，一定要盡速將涉案嫌疑人逮捕，杜絕類似事件再次發生。（圖／高市議員李柏毅提供）
李柏毅質疑，日前國民黨黨工被收押後，竟然還有人在觀看自己的質詢，寄件者冒名警政署長，並在這兩天連續寄出共七封威脅信恐嚇。這樣的恐嚇行為，就是在挑戰國家公權力。他認為，此次恐嚇事件絕非一人所為，背後肯定有更大勢力在操作，一定要盡速將涉案嫌疑人逮捕，杜絕類似事件再次發生。

李柏毅表示，自己不能容忍家人們受到恐怖威脅，台灣民主社會更不會向恐怖主義低頭！這些恐嚇言論不只影響當事人，更傷害台灣民主自由的可貴性，希望警政單位盡速逮捕涉案者，斷絕恐怖主義的傳遞，還台灣一個和平安全的社會！

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