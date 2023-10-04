警政署長名字也敢盜用！李柏毅收7封恐嚇信還附槍彈照片
民進黨左楠區立委候選人李柏毅昨(3)日在議會質詢完高市觀光局長高閔琳後收到死亡威脅，隨即收到署名警察署長「黃明昭」的威脅信，裡面還附上槍彈的照片，要求李柏毅刪除臉書貼文內容，否則全家便有生命危險。恐嚇意味濃厚，因此李柏毅也於今(4)日下午報警，要求警方查出幕後集團是誰在操控。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅自昨天晚間開始，服務處共收到七封信件，由「假黃明昭、假王鴻薇、假蔡清琳、假高閔琳」分別寄出，內容附上一張犯人手持雙管霰彈槍的威脅照，甚至聲稱四顆遙控炸彈已經安裝完畢，揚言引爆台北故宮、台北101！
李柏毅今天也已前往左營分局報案，並希望檢調單位針對相關恐嚇事件積極介入、徹查到底，查出幕後是否有藏鏡人，究竟是誰、哪個團體在威脅台灣社會的安全與和平。
李柏毅質疑，日前國民黨黨工被收押後，竟然還有人在觀看自己的質詢，寄件者冒名警政署長，並在這兩天連續寄出共七封威脅信恐嚇。這樣的恐嚇行為，就是在挑戰國家公權力。他認為，此次恐嚇事件絕非一人所為，背後肯定有更大勢力在操作，一定要盡速將涉案嫌疑人逮捕，杜絕類似事件再次發生。
李柏毅表示，自己不能容忍家人們受到恐怖威脅，台灣民主社會更不會向恐怖主義低頭！這些恐嚇言論不只影響當事人，更傷害台灣民主自由的可貴性，希望警政單位盡速逮捕涉案者，斷絕恐怖主義的傳遞，還台灣一個和平安全的社會！