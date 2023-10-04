丟丟妹親揭前夫拋百萬粉專內幕 直言「新主播沒有殺傷力」
「直播天后」李明珊（丟丟妹）原本和前夫王心正一同經營「丟丟妹粉專」，闖出名號。今年3月2人離婚後，「丟丟妹粉專」由王心正接手；前日，王心正無預警宣布「暫時離開這個舞台」，將「丟丟妹粉專」交給3位新主播，令人錯愕。今（4）日李明珊出席凍膜代言記者會，被問此事，坦言有看到新聞，「他們內部事情我不清楚，但我知道的是粉絲頁沒有要關掉啦，是他個人要退出，只知道有新的股東要承接」。她更直言，新接棒的3主播沒有殺傷力，「妹妹都很努力，但她們要加油！」
記者黃盈容／台北報導
李明珊離婚後，另起爐灶，在台中花千萬打造300坪新辦公室，成立新粉專「樓頂揪樓下」。而原先接手百萬人追蹤的「丟丟妹粉專」的王心正，前日突然要離開團隊，讓人好奇，是否遇上財務困難？李明珊聽聞後，笑而不答，只說：「現在沒有債主找我啦！跟我沒有關係了。」回答十分耐人尋味。
儘管2直播粉專互別苗頭，但李明珊仍未退讚，偶爾還是會看一下，她覺得對方氣勢比較柔和，相較之下，總是嘶吼的自己則比較兇，兩者風格大相徑庭，她也直言覺得對方「沒有殺傷力！」
李明珊透露，前陣子的中秋檔期，「樓頂揪樓下」創下破千萬業績，公司現有近70名員工，今年中秋獎金發出6位數，表現優異的員工，可領到破萬獎金。公司5月成立，今年將首次發年終，李明珊還沒細算金額，但放話：「該給的都會給他們，會有2個月起跳吧！」霸氣發言，但其實投資的錢，李明珊也認了至今尚未回本。
李明珊自豪離婚後變漂亮，並透露，現在追求者不少，她還開心表示：「情人節辦公室像靈堂，花超多！」可惜，還沒出現能打動她芳心的男人，她覺得自己個性Man，很難和人曖昧。