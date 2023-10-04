研華擴大投資印度！加碼營運與研發中心　網羅人才迎爆發性成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊宏理進一步說明，研華持續積極發展印度工業市場的AIoT解決方案，以Sector Driven策略集結並對準產業領域，深耕布局智慧城市（Smart City）、新興應用嵌入式平台（Application Focused Embedded，AFE）﹑邊緣智能（Edge Intelligence）﹑產業智能（Industrial AI）等高成長領域，並以Edge+生態圈加速AIoT應用落地印度取得先機。近年除與既有印度夥伴持續合作，未來也計劃聯手當地特定垂直市場領域系統整合商，以驅動在地產業生態圈新一波的成長動能。
研華印度營運主管夏瑪（Rakesh Sharma）表示，為因應印度物聯網邊緣運算及智慧城市等市場變化與需求，配合政府印度製造政策，並迅速回應客戶突發需求，研華大幅擴充原在班加羅爾營運服務中心的功能，以強化在地運營、物流服務，以及產線與維修服務中心，並優化供應鏈的彈性與敏捷性。
夏瑪緊接著補充，研華加碼擴充印度服務中心，除擴大既有的客製化製造中心、物流中心以及系統板卡維修中心功能外，也將納入綜合服務事業（Advantech Service Plus, AS+）服務，預計將為研華印度帶來原有業績五倍之貢獻度。
研華人力資源部協理劉蔚志表示，為因應研華近年AIoT+邊緣運算在軟體應用人才的大量需求，研華規劃於浦那成立軟體研發中心，藉著完整的策略佈局與機制規劃，網羅印度優秀的軟體應用人才，加入研華工業物聯網產業的行列。不僅於此，研華更期望能以浦那的軟體研發中心作為近期新創的商業模式「工業物聯跨境電商平台IoTMart」的基地，向歐洲、美國、印度等市場發展，並打造出具備無限商機的多元服務，加速進入物聯網生態系經營。
劉蔚志進一步說明，研華不論在服務中心的擴充與軟體研發中心的成立，皆有大量的人才需求，為能提早延攬人才，近五年在印度招募及物聯網教育不遺餘力；不僅透過原有工業物聯網產業資源與優勢，已與多達30間高等學院產學合作，分享研華工業物聯網雲平台WISE-IoT在印度的成功實踐，持續優化印度在地攬才計畫，預計也將針對智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等垂直領域，積極以多元管道培育物聯網跨領域人才，推動「產學共創 Co-Creation價值鏈」，期許透過多管齊下打造永續正向的物聯網生態圈，以迎接下階段爆發性成長。
更多「滿18歲可登記疫苗」相關新聞。