選戰倒數100天／泛綠分裂、新人接棒現隱憂　綠營立委14區陷苦戰

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盤點綠營立委激戰區域，首先是基隆市現任立委蔡適應因家庭因素宣布不爭取連任，原推派出議員張秉鈞參選，未料卻涉詐助理費後退選，改由議員鄭文婷參戰。宜蘭縣立委陳歐珀則因深陷im.b詐騙案為自清退選，另提名議員陳俊宇出征。
北市部分，第二選區（大同、士林）現任立委何志偉初選落馬，雖初選結果出爐當天，何受訪哽咽稱「會支持民進黨提名的候選人」，但兩人在選區裡王不見王，整合有難度。第四選區（內湖、南港）泛綠雙姝對決，民進黨高嘉瑜多次喊話整合式民調，台灣基進吳欣岱堅持參選到底，泛綠分裂恐將國民黨李彥秀直接送進立法院。
新北方面，第八選區（中和）現任立委江永昌則不參選連任，由太陽花世代學運領袖吳崢守住立委席次，但該區選民結構藍大於綠，勢必陷入苦戰；第十二選區（汐金萬瑞平雙貢）賴品妤日前陷入「雲豹小公主」爭議，在選民結構同樣藍大於綠，對決地方勢力雄厚的議員廖先翔。
中二選區現任立委林靜儀本次再度對決國民黨前立委顏寬恒，而顏家近年來遭逢二連敗，加上貪汙、竊佔國土、偽造文書等罪爭議被攤在陽光下，但其家族勢力仍不容小覷；第五選區（北屯、北區）立委莊競程，上次以些微差距擊敗老將沈智慧，跌破眾人眼鏡，本次挑戰連任需嚴陣以待。另南投縣第二選區立委蔡培慧，在深藍選區尋求連任，再加上民進黨前水里鄉長陳癸佑參選威脅，如履薄冰。
被外界認為「綠到出汁」的台南市，更是賴清德本命區，而第一選區現任立委賴惠員雖從初選脫穎而出，但早已殺到見骨，仍有待整合；嘉義市立委王美惠基層實力雄厚，上屆更拿下8萬逾票、得票率突破5成，創下嘉義市歷史新高，但初選同樣面臨議員黃露慧挑戰，未料日前與議會黨團聲明將與「王小姐」劃清界線，決裂戲碼搬上檯面。
高雄第三選區（左營、楠梓）立委劉世芳因身體因素退選，改由同為新潮流派系議員李柏毅接棒，同樣面臨選民結構藍大於綠，持續苦戰。屏東第二選區（屏南）泛綠決裂，民進黨推派屏東縣府民政處前處長徐富癸參戰，對決現任立委蘇震清之子蘇孟淳。
台東縣同樣網內互打殺見骨，現任立委劉櫂豪初選意外落馬，兩人新仇舊恨傷痕難彌平，國民黨有分裂隱憂、民眾黨虎視眈眈，本次台東立委堪稱是史上最激烈。