不斷更新／小犬颱風觸陸！全台13縣市5日停班停課　澎湖連放兩天

全台最年輕米其林主廚！SENS推新菜單　Papillon攜手法朋烘焙甜點

▲SENS法式餐廳的主廚吳定祐，當初以最年輕主廚僅26歲身分拿下米其林一星，後接受中租企業總裁辜仲立邀請，開設旗下艾斯奇餐飲首家法式料理餐廳，現又推出新菜單。（圖／SENS提供）
▲SENS法式餐廳的主廚吳定祐，當初以最年輕主廚僅26歲身分拿下米其林一星，後接受中租企業總裁辜仲立邀請，開設旗下艾斯奇餐飲首家法式料理餐廳，現又推出新菜單。（圖／SENS提供）

記者葉盛耀/綜合報導

全台Fine Dining餐廳一直有新的驚喜，SENS法式餐廳推出全新菜單，主廚吳定祐Chef Darius當初以最年輕主廚、僅26歲年紀，拿下米其林一星，後被中租企業總裁辜仲立邀請，開設旗下艾斯奇餐飲首家法式料理餐廳SENS，去年成立後每季都推出新菜單，此次新菜除了展現吳定祐的個人經歷與風格，更融合相當多包含胭脂鴨、生蠔、蕈菇、松露等秋季元素。套餐價格每人4980+10%元起。另外，高雄法式Fine Dining餐廳「Papillon」，11月也將與甜點名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」合作新菜單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳定祐提到，這季菜色主題圍繞在夏秋的季節感與法餐經典元素的創意融合，透過多變的醬汁提味和食材的翻新詮釋，不論是清爽宜人的新鮮海味，或是豐潤醇厚的自然之珍，皆以全新的樣貌呈現。同樣揉合傳統與經典，並增添在地元素與創新風味。

▲套餐中的首道菜「藍龍蝦/茴香/歐當歸」，外型就相當搶眼。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐中的首道菜「藍龍蝦/茴香/歐當歸」，外型就相當搶眼。（圖／記者葉盛耀攝）
首道的「藍龍蝦/茴香/歐當歸」是選擇布列塔尼藍龍蝦，香煎後拌以檸檬汁、蝦夷蔥，置於櫻花蝦粉製作成的塔殼中，還有茴香醬、發酵花椰菜丁，以及使用檸檬百里香與番茄製成的果凍，入口即能感受藍龍蝦彈嫩多汁、茴香醬的八角風味與酸脆蔬果丁的搭配結合，爽口脆嫩更能襯托蝦肉甘甜細緻的滋味。

「花腹鯖/蓮子/抹茶」這道菜，是重現吳定祐故鄉高雄的知名景點「蓮池潭」的意境之美，蓮子製成的鬆餅，上頭是熟成鯖魚肉，以紫蘇及嫩薑調味，加上鯖魚、蒔蘿、酸黃瓜、柴魚、美乃滋等多元食材，尤其還撒上利休抹茶粉，元素相當豐富，有如小藝術品。

▲「花腹鯖/蓮子/抹茶」是重現吳定祐的故鄉高雄，其知名景點「蓮池潭」的意境之美。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「花腹鯖/蓮子/抹茶」是重現吳定祐的故鄉高雄，其知名景點「蓮池潭」的意境之美。（圖／記者葉盛耀攝）
「魚子醬/煙燻鰻魚/甜菜根」的底部為用茵陳蒿、巴薩米克醋、酸奶調味的甜菜根塔塔，搭配用煙燻鰻魚做的冰淇淋，還有新鮮甜菜根製成的油醋醬汁，略，最後以魚子醬提味。吃起來甜、鹹中又有煙燻香氣。

▲「魚子醬/煙燻鰻魚/甜菜根」吃起來滋味鹹中帶甜，還有點煙燻香氣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「魚子醬/煙燻鰻魚/甜菜根」吃起來滋味鹹中帶甜，還有點煙燻香氣。（圖／記者葉盛耀攝）
另外還有「碳烤生蠔/千層酥/水果玉米」選用法式酥盒Vol au Vent的傳統料理，結合新鮮海味，是為了講述以前吳定祐還在南部生活時，喜歡跑去東港吃海鮮之往事。

▲「碳烤生蠔/千層酥/水果玉米」選用法式酥盒Vol au Vent的傳統料理，結合新鮮海味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「碳烤生蠔/千層酥/水果玉米」選用法式酥盒Vol au Vent的傳統料理，結合新鮮海味。（圖／記者葉盛耀攝）
雙主菜中，包含「胭脂鴨/梅子/鴨肝」、「貴妃羊/日本茄/開心果」兩道中的肉排都處理得火候極佳，尤其是熟成過的胭脂鴨胸，皮脆、肉嫩，更有飽滿肉汁，其濃郁的鴨肉更是鮮醇相當迷人。

▲「胭脂鴨/梅子/鴨肝」中的胭脂鴨胸，處理得火候極佳，肉嫩皮脆。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「胭脂鴨/梅子/鴨肝」中的胭脂鴨胸，處理得火候極佳，肉嫩皮脆。（圖／記者葉盛耀攝）
豐富元素也表現在甜點上，「巨峰葡萄/羊乳酪/芝麻葉」使用法國金字塔瓦朗賽羊乳酪與羊奶製成米布丁做為主體，搭上U型塔殼松子瓦片，還有酒漬葡萄乾與新鮮芝麻葉，一旁還有冰爽的糖燻葡萄雪酪，說它是甜點，卻又像個小鹹點，重點是外型相當別緻漂亮。

▲外型漂亮的「巨峰葡萄/羊乳酪/芝麻葉」，美到讓人不知從何下手。（圖／記者葉盛耀攝）
▲外型漂亮的「巨峰葡萄/羊乳酪/芝麻葉」，美到讓人不知從何下手。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，高雄法式Fine Dining餐廳「Papillon」，也將與台北甜點名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」合作，打造以甜點入餐的秋季菜單，從前菜到甜點，兩位主廚皆以秋季盛產的食材作為料理發想，如栗子、葡萄、青森的水果等，整個11月都吃得到兩位主廚的攜手創作菜單，最特別的，在11月9日、10日兩天，，「法朋烘焙甜點坊 」主廚李依錫將親自前往「Papillon」餐廳客座，「Papillon」x「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」秋季甜點入餐饗宴，餐價每位3680元+10％。

▲「Papillon蝴蝶餐廳」主廚Xavier Boyer 博雅維(右)首度與「法朋」主廚李依錫聯手合作，打造秋季甜點入餐饗宴。（圖／法朋提供）
▲「Papillon蝴蝶餐廳」主廚Xavier Boyer 博雅維(右)首度與「法朋」主廚李依錫聯手合作，打造秋季甜點入餐饗宴。（圖／法朋提供）

台南美食怎麼都好甜！老總鋪師揭原因　米其林主廚「意見不同」

25顆米其林星星名廚進駐！台北W飯店開現代法餐　單點菜色158元起

重摘米其林一星！A Cut新菜開箱　山海食材、「老牛排」全台獨有

法餐南霸天整裝重開幕！米其林綠星後新菜單　這道竟用了40種蔬果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞