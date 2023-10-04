全台最年輕米其林主廚！SENS推新菜單　Papillon攜手法朋烘焙甜點

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首道的「藍龍蝦/茴香/歐當歸」是選擇布列塔尼藍龍蝦，香煎後拌以檸檬汁、蝦夷蔥，置於櫻花蝦粉製作成的塔殼中，還有茴香醬、發酵花椰菜丁，以及使用檸檬百里香與番茄製成的果凍，入口即能感受藍龍蝦彈嫩多汁、茴香醬的八角風味與酸脆蔬果丁的搭配結合，爽口脆嫩更能襯托蝦肉甘甜細緻的滋味。
「花腹鯖/蓮子/抹茶」這道菜，是重現吳定祐故鄉高雄的知名景點「蓮池潭」的意境之美，蓮子製成的鬆餅，上頭是熟成鯖魚肉，以紫蘇及嫩薑調味，加上鯖魚、蒔蘿、酸黃瓜、柴魚、美乃滋等多元食材，尤其還撒上利休抹茶粉，元素相當豐富，有如小藝術品。
「魚子醬/煙燻鰻魚/甜菜根」的底部為用茵陳蒿、巴薩米克醋、酸奶調味的甜菜根塔塔，搭配用煙燻鰻魚做的冰淇淋，還有新鮮甜菜根製成的油醋醬汁，略，最後以魚子醬提味。吃起來甜、鹹中又有煙燻香氣。
另外還有「碳烤生蠔/千層酥/水果玉米」選用法式酥盒Vol au Vent的傳統料理，結合新鮮海味，是為了講述以前吳定祐還在南部生活時，喜歡跑去東港吃海鮮之往事。
雙主菜中，包含「胭脂鴨/梅子/鴨肝」、「貴妃羊/日本茄/開心果」兩道中的肉排都處理得火候極佳，尤其是熟成過的胭脂鴨胸，皮脆、肉嫩，更有飽滿肉汁，其濃郁的鴨肉更是鮮醇相當迷人。
豐富元素也表現在甜點上，「巨峰葡萄/羊乳酪/芝麻葉」使用法國金字塔瓦朗賽羊乳酪與羊奶製成米布丁做為主體，搭上U型塔殼松子瓦片，還有酒漬葡萄乾與新鮮芝麻葉，一旁還有冰爽的糖燻葡萄雪酪，說它是甜點，卻又像個小鹹點，重點是外型相當別緻漂亮。
另外，高雄法式Fine Dining餐廳「Papillon」，也將與台北甜點名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」合作，打造以甜點入餐的秋季菜單，從前菜到甜點，兩位主廚皆以秋季盛產的食材作為料理發想，如栗子、葡萄、青森的水果等，整個11月都吃得到兩位主廚的攜手創作菜單，最特別的，在11月9日、10日兩天，，「法朋烘焙甜點坊 」主廚李依錫將親自前往「Papillon」餐廳客座，「Papillon」x「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」秋季甜點入餐饗宴，餐價每位3680元+10％。