黃曙光去年就爆國造潛艦內幕！給妹妹黃珊珊這封信中全說了
我國首艘國造潛艦「海鯤號」日前正式亮相，潛艦國造專案召集人黃曙光曾透露，我方先前在外購潛艦「紅區」裝備時，曾遭特定立委「一直在搞」企圖揩油，令他大為光火，海軍前顧問郭璽更直接點名國民黨立委馬文君賣國；而事實上，去年黃曙光胞妹、前台北市副市長黃珊珊去年發表個人新書時，便收到黃曙光的祝賀信，信中便已提及該案內幕，「所幸我遵照了清白家訓，乾乾淨淨才能活到今天。」
記者孫唯容／綜合報導
9月28日，國家首艘國造潛艦「海鯤號」舉辦下水典禮，隨後爆發機密外洩爭議，黃曙光爆料有立委「一直在搞」，而海軍前顧問郭璽直接點名馬文君是「賣國立委」洩漏潛艦國造資料，引發爭議。
事件曝光後，各界才發現黃曙光並非第一次提及國造潛艦的內幕，早在去年7月，黃珊珊出版個人自傳時，當時黃珊珊公開哥哥寫給她的一封信，開頭恭賀妹妹出書的祝辭，黃曙光突然話鋒一轉感嘆，「接掌海軍司令時，上級賦予我國建國造、潛艦國造的建軍重任,初步規劃潛艦國造的階段,在國家有限的預算資源下,必須建造，一艘可恃戰力的潛艦，必須尋求國際原廠確保安全的產品，相對地排除軍火商、不肖掮客、買空賣空的代理商與惡質媒體結合，利用唯利是圖的民代，不斷的攻訐、汙衊、破壞本案」。
黃曙光也表示，自己因身涉機敏的潛艦國造案，遭國安單位調查，「慶幸遵循了清白家訓，乾乾淨淨才能活到今天」，字裏行間充滿著無奈與委曲。