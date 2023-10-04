與亞運羽球好手戴資穎一起打球！Red Bull鬥拍即日起開放報名
與戴資穎一起打球！第二屆Red Bull鬥拍活動即日起開放報名，廣邀全台民間高手組隊參加羽球三對三，快到官網報名北、中、南區域賽事，在預賽中過關斬將即有機會於明年2月3日在高雄的決賽，實現與Red Bull運動員戴資穎一起打球的夢想。「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽！」目前仍在杭州亞運奮戰的Red Bull運動員戴資穎笑說，打三對三的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。比起追求分數，戴資穎更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程，「不過還是許願這次決賽到室內舉辦，這樣我就能贏球了！
記者吳政紘/綜合報導
Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將戴資穎的日常訓練羽球三對三化為正式賽事，跳脫大家熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩。Red Bull鬥拍場地與規則和國際雙打羽球相同，加入以戴資穎招牌動作設計的觸地禁止區（T-corner）的遊戲規則，邀請參賽者挑戰戴資穎招式的進攻機會。
今年4月舉辦的Red Bull鬥拍首屆賽事集結了超過百萬名現場及線上觀眾見證小戴的戴式魅力，現場更有精彩的扯鈴、DJ及街舞表演活動。Red Bull鬥拍不只是羽球賽事，更是讓戴資穎與球迷們的同歡派對。第二屆Red Bull鬥拍預計於2024年2月3日在小戴的故鄉高雄舉辦決賽，相關售票及活動資訊請鎖定官網。
【第二屆Red Bull鬥拍｜賽事資訊】
台北預賽：
高雄預賽：
- 日期：2023年10月28日
- 時間：8:30 – 16:30 (8:00 開始選手報到)
- 地點：飛颺羽球館（新北市新莊區安西路460巷4號）
台中預賽：
- 日期：2023年11月11日
- 時間：8:30 – 16:30 (8:00 開始選手報到)
- 地點：滾水羽球燕巢館（高雄市燕巢區滾水路100號）
決賽資訊：
- 日期：2023年11月18日
- 時間：8:30 – 16:30 (8:00 開始選手報到)
- 地點：優漾複合運動會館（台中市西屯區福科路205號）
【關於Red Bull鬥拍】
羽球三對三對決，是流傳在羽球界中的「隱藏玩法」，六名球員在場上競技，展現羽球好手敏捷與團隊合作，也是Red Bull運動員戴資穎的日常練習。Red Bull將此打造成新型態賽事—「Red Bull鬥拍」，跳脫正規比賽的單雙打限制，推廣羽球多元運動風氣，讓羽球更好玩。
活動網頁：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battle-of-rackets