周潤發獲釜山影展亞洲影人獎 范冰冰深V輾壓紅毯力拚韓孝周
「第28屆釜山影展」今（4）晚在韓國釜山海雲臺開幕，范冰冰以一襲超浮誇蜜桃粉深V禮服現身，瞬間成為全場焦點；韓孝周最近以超夯影集《MOVING異能》再創事業高峰，今與車勝元、趙震雄率領Netflix電影《信徒2》步上紅毯；宋仲基則是和電影《禍亂：地下秩序》夥伴登場。最親民香港影帝周潤發則牽著妻子陳薈蓮壓軸登場，獲得高人氣歡呼聲。另外，「亞洲電影人獎」繼去年頒給梁朝偉後，今年得主就是由周潤發拿下，他在台上講完感言時，照慣例和現場5000名觀眾自拍。
記者蔡依庭／綜合報導
本屆釜山影展原本主持人之一的李帝勳，因出血性結腸炎緊急開刀臨時退出，最後由《非常律師禹英禑》朴恩斌獨掌大局，是影展28年以來，首度獨自主持及首位單獨掌控全場的女主持人。
韓國影帝宋康昊是今年東道主，負責接待各國來賓，上台擔任引言人，頒發亞洲電影人獎給68歲周潤發，典禮上劉德華、台灣導演李安、香港導演許鞍華、中國導演賈樟柯、韓國導演朴贊郁特地錄製影片祝福。
宋康昊表示，「今年找我來當東道主，我覺得非常有意義，能夠唱名頒發亞洲電影人獎給這位意義非凡，他是許多電影人心目中的偶像，電影界的大哥，我們要介紹大家心中永遠的周潤發。」
周潤發以粵語發表感言，「謝謝大家的光臨，我1973年開始演戲，今年剛好50年。50年是很長的歲月，但回頭看又好像昨天而已。謝謝香港TVB公司給我很多機會，很謝謝香港電影界，幫助我可以到很遠的地方」。最後，他不忘感謝台下的妻子，「謝謝我的老婆，讓我沒有後顧之憂，可以集中心力在演戲。」