小犬颱風發威了！花東迎超大豪雨 蘭嶼刮15級「破壞性強風」
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝西向台灣陸地移動，中央氣象署預報員朱美霖說明，小犬颱風中心來到綠島蘭嶼地區，稍早蘭嶼已經觀測到17起強陣風，氣象署也持續發布「颱風強風告警」，提醒民眾，小犬颱風的暴風圈已經籠罩東半部及台中以南陸地，各地風雨影將來到最顛峰，尤其花東和南部山區首當其衝，將有大豪雨等級雨勢出線。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖表示，小犬颱風中心今晚將綠島蘭嶼，隨後持續朝西前進，並在明日上午登陸並通過台灣陸地，下午中心出海慢慢遠離台灣，不過明晨小犬颱風中心接近台灣陸地時，整個颱風可能會有不規則的運動出現，因此實際登陸地點還無法判定，甚至不排除小犬颱風不登陸台灣，從巴士海峽通過，但機率較低。
針對小犬颱風雨勢影響，朱美霖指出，今晚開始花東和南部山區雨勢最大，氣象署也已發布「大豪雨特報」，預計一直到明日登陸後都最為劇烈，南部地區明早開始雨勢也會更加明顯，可能有豪雨或大雨影響，預計要等到週五（10月6日）晚上各地雨勢才會漸漸趨緩。
小犬颱風中心4日晚間8時30分位於鵝鑾鼻東南東方約110公里的海面上，以每小時10公里的速度，向西進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。