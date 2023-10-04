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氣候學者以身作則「不搭飛機」！出差返國要花兩個月　面臨被解雇

▲格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士於所羅門群島的布干維爾完成氣候變遷的實地考察後，拒絕搭飛機返回德國，決定改搭船和長途火車。但這樣一來，回程要花兩個月時間，因而面臨解雇。（圖／翻攝自Gianluca Grimalda的X）
▲格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士於所羅門群島的布干維爾完成氣候變遷的實地考察後，拒絕搭飛機返回德國，決定改搭船和長途火車。但這樣一來，回程要花兩個月時間，因而面臨解雇。（圖／翻攝自Gianluca Grimalda的X）

記者倪浩軒/綜合報導

格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士在德國基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for the World Economy）進行氣候變遷研究，他日前在所羅門群島的布干維爾（Bougainville）完成實地考察之後，拒絕搭飛機返回德國，格里馬爾達堅持返程要透過輪船、火車等交通方式來移動，並稱與搭機相比，這樣可減少3.6噸的碳排放。然而，基爾世界經濟研究院已揚言，格里馬爾達若無法及時回到院內的辦公桌前，就要將其解雇。這起氣候學者賭上自己工作，也要身體力行降低碳排放的事件，引發外界關注。

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根據《衛報》報導，格里馬爾達是在上周五被告知，他必須於本周一回到基爾世界經濟研究院的工作崗位上，否則「就不用回來了」，意即威脅要將他解雇。然而，格里馬爾達現在人仍在布干維爾的布卡鎮（Buka Town），等待返回歐洲的貨船。

格里馬爾達表示，自己打算不搭飛機，而是搭乘貨船、渡輪、火車和長途汽車，完成從所羅門群島返回德國、全程約22000公里的旅程。格里馬爾達估計這將花上兩個月的時間，但跟搭飛機相比，可減少3.6噸的碳排放。

對於收到解雇威脅，格里馬爾達透露，已經回信給研究所院長，告訴他自己仍將乘船循陸路返回歐洲。格里馬爾達強調，「航空旅行是燃燒化石燃料的最快方式，也是讓人類走向氣候災難的最快方式」，格里馬爾達認為自己做出了正確的選擇，雖然他承認沒想到會收到解雇威脅。

格里馬爾達在所羅門群島研究氣候變遷對當地居民的影響，許多住在沿海村莊的島民，由於全球暖化海平面上漲，不得不往內陸遷村，或是在海岸廣植紅樹林，希望降低洪水的威脅。格里馬爾達說，在與當地人交流、解釋氣候變遷發生的原因時，他就承諾會盡量減少碳排放，也提到了搭乘飛機是現代人碳足跡的大宗來源。

格里馬爾達說，當地人經常用「騙子」來代稱白人，他不想成為騙子，所以要身體力行以身作則，乘船、搭火車和長途巴士來完成這趟返歐之旅。但格里馬爾達也坦承，回程途上碰到很多意想不到的意外，包括被搶劫以及研究項目被偷等等，造成行程進一步的延誤。

支持格里馬爾達的其他氣候學者表示，一家研究機構威脅要解雇一名研究人員，因為他工作勤奮，在全球面臨氣候危機的情況下避免搭飛機旅行，實在非同尋常。有格里馬爾達的支持者懷疑，基爾世界經濟研究院是利用這個機會，對格里馬爾達參加公民不服從氣候變遷抗議進行報復，並炮轟基爾世界經濟研究院未因格里馬爾達打破常規的行動受鼓舞，反而威脅要解雇他「真是一個恥辱」。

基爾世界經濟研究院的發言人則回應表示，不會對院內的人事公開評論，但研究院「支持員工以氣候友善的方式進行出差旅行」。

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