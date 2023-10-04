氣候學者以身作則「不搭飛機」！出差返國要花兩個月　面臨被解雇

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格里馬爾達表示，自己打算不搭飛機，而是搭乘貨船、渡輪、火車和長途汽車，完成從所羅門群島返回德國、全程約22000公里的旅程。格里馬爾達估計這將花上兩個月的時間，但跟搭飛機相比，可減少3.6噸的碳排放。
對於收到解雇威脅，格里馬爾達透露，已經回信給研究所院長，告訴他自己仍將乘船循陸路返回歐洲。格里馬爾達強調，「航空旅行是燃燒化石燃料的最快方式，也是讓人類走向氣候災難的最快方式」，格里馬爾達認為自己做出了正確的選擇，雖然他承認沒想到會收到解雇威脅。
格里馬爾達在所羅門群島研究氣候變遷對當地居民的影響，許多住在沿海村莊的島民，由於全球暖化海平面上漲，不得不往內陸遷村，或是在海岸廣植紅樹林，希望降低洪水的威脅。格里馬爾達說，在與當地人交流、解釋氣候變遷發生的原因時，他就承諾會盡量減少碳排放，也提到了搭乘飛機是現代人碳足跡的大宗來源。
格里馬爾達說，當地人經常用「騙子」來代稱白人，他不想成為騙子，所以要身體力行以身作則，乘船、搭火車和長途巴士來完成這趟返歐之旅。但格里馬爾達也坦承，回程途上碰到很多意想不到的意外，包括被搶劫以及研究項目被偷等等，造成行程進一步的延誤。
支持格里馬爾達的其他氣候學者表示，一家研究機構威脅要解雇一名研究人員，因為他工作勤奮，在全球面臨氣候危機的情況下避免搭飛機旅行，實在非同尋常。有格里馬爾達的支持者懷疑，基爾世界經濟研究院是利用這個機會，對格里馬爾達參加公民不服從氣候變遷抗議進行報復，並炮轟基爾世界經濟研究院未因格里馬爾達打破常規的行動受鼓舞，反而威脅要解雇他「真是一個恥辱」。
基爾世界經濟研究院的發言人則回應表示，不會對院內的人事公開評論，但研究院「支持員工以氣候友善的方式進行出差旅行」。