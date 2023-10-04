▲浪浪背負1kg巨瘤滲血！　注意犬隻腫瘤7大警訊【有圖慎入】

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▲五股動物之家駐區獸醫林洋演透過手術為流浪犬「小黑」摘除腫瘤。（圖／新北市動保處提供）
林洋演將小黑帶到動保處毛寶貝醫療中心檢查發現，腹部腫瘤已撐到破裂且發炎，除了影響走路，也因為疼痛的關係造成小黑個性變的緊張害怕。經由手術摘除腫瘤後，小黑恢復良好，神情輕鬆許多。愛媽終於不再悲傷，並決定直接認養小黑，讓牠有個溫暖的家。
獸醫師表示：「動物腫瘤形成原因複雜，飼主應時常留意家中毛寶貝細微變化，並定期帶毛寶貝到動物醫院做例行性健康檢查，在發現疾病變嚴重之前提早治療才是良策。」提醒飼主多觀察家中寵物，若身上有不明團塊，及早帶至醫院檢查腫瘤類型，再進行後續治療。
犬隻腫瘤7大警訊美國動物醫院協會（AAHA）指出，狗狗最常罹患的癌症種類，有淋巴瘤、肥大細胞瘤、骨肉瘤、黑色素瘤、乳腺癌和血管肉瘤。與任何疾病一樣，早期發現腫瘤對於提升預後至關重要，建議留意下列警訊：
- 腫脹異常或快速增長
- 長瘡無法癒合
- 食慾不振和體重減輕
- 傷口出血或有分泌物
- 進食、吞嚥或呼吸困難
- 跛行
- 排尿或排便困難
動保處表示，毛寶貝不會說話，往往必須依靠人類來照顧，並為牠尋求協助，新北市是一個友善動物的城市，任何流浪的動物都能透過專業的獸醫師進行健康評估，並獲得妥善的照顧。藉由救援動物的機會，宣導民眾正確的觀念「愛護動物、尊重生命」，期待政府與民眾共同完成守護動物的使命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59371
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