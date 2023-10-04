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浪浪背負1kg巨瘤滲血！　注意犬隻腫瘤7大警訊【有圖慎入】

▲浪浪背負1kg巨瘤滲血！　注意犬隻腫瘤7大警訊【有圖慎入】
▲浪浪背負1kg巨瘤滲血！　注意犬隻腫瘤7大警訊【有圖慎入】

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】流浪犬「小黑」近1年來腹部開始長腫塊，且隨著時間越長越大，腫瘤直徑達10-15公分、重量1kg，甚至嚴重破裂滲血！五股動物之家駐區獸醫林洋演評估可透過手術摘除腫瘤，在動物之家的努力治療及細心照料下，小黑甩開包袱、開心恢復健康！美國動物醫院協會（AAHA）建議飼主留意犬隻不明團塊、長瘡無法癒合等7大警訊，早期發現腫瘤對於提升預後至關重要。

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新北市政府動物保護處上月接獲一位民眾求助，著急地表示她長期餵養的9歲母流浪犬「小黑」肚子上長了一顆大腫瘤，隨著時間一久越長越大，壓迫身體影響走路，腫瘤嚴重破裂滲血，讓她難過到不知如何是好，甚至急到晚上睡不著。但由於能力有限，無法帶牠去就醫，最後才會找到五股動物之家求助，希望能協助救治。



▲五股動物之家駐區獸醫林洋演透過手術為流浪犬「小黑」摘除腫瘤。（圖／新北市動保處提供）

林洋演將小黑帶到動保處毛寶貝醫療中心檢查發現，腹部腫瘤已撐到破裂且發炎，除了影響走路，也因為疼痛的關係造成小黑個性變的緊張害怕。經由手術摘除腫瘤後，小黑恢復良好，神情輕鬆許多。愛媽終於不再悲傷，並決定直接認養小黑，讓牠有個溫暖的家。

獸醫師表示：「動物腫瘤形成原因複雜，飼主應時常留意家中毛寶貝細微變化，並定期帶毛寶貝到動物醫院做例行性健康檢查，在發現疾病變嚴重之前提早治療才是良策。」提醒飼主多觀察家中寵物，若身上有不明團塊，及早帶至醫院檢查腫瘤類型，再進行後續治療。

犬隻腫瘤7大警訊

美國動物醫院協會（AAHA）指出，狗狗最常罹患的癌症種類，有淋巴瘤、肥大細胞瘤、骨肉瘤、黑色素瘤、乳腺癌和血管肉瘤。與任何疾病一樣，早期發現腫瘤對於提升預後至關重要，建議留意下列警訊：

  • 腫脹異常或快速增長
  • 長瘡無法癒合
  • 食慾不振和體重減輕
  • 傷口出血或有分泌物
  • 進食、吞嚥或呼吸困難
  • 跛行
  • 排尿或排便困難
當懷疑犬貓有腫瘤時，獸醫師會觀察腫瘤外觀與量測大小，並確認寵物及病史與品種年齡，以及是否有破裂滲血、發炎等併發症，來評估是否進行外科手術或其他輔助治療。飼主可與獸醫師討論後選擇最適合的治療方式，讓寵物治療的風險降至最低、使療效最大化。此外，術後持續回診追蹤，也可讓寵物維持健康與良好的生活品質。

動保處表示，毛寶貝不會說話，往往必須依靠人類來照顧，並為牠尋求協助，新北市是一個友善動物的城市，任何流浪的動物都能透過專業的獸醫師進行健康評估，並獲得妥善的照顧。藉由救援動物的機會，宣導民眾正確的觀念「愛護動物、尊重生命」，期待政府與民眾共同完成守護動物的使命。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59371

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