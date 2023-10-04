小犬颱風來襲勿輕忽　陳其邁叮囑各單位全力防範可能災情

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根據中央氣象署資料，小犬暴風圈已接觸高雄山區，今(4)日入夜至明(5)日風雨影響最為顯著，陳其邁特別在今晚召開小犬颱風第二次工作會議聽取各單位簡報，會中，陳其邁除指示水利局及協力團隊高雄大學與農業部農村發展及水土保持署應變中心保持聯繫，隨時保持警戒應變。也感謝各單位辛勞整備，他請所有工作伙伴務必提高警覺，充分落實各項防颱整備措施，務必讓颱風災情減到最低。
陳其邁也請土石流及大規模崩塌災害各區應變中心指揮官加強疏散撤離、收容安置等作業，並請民政局、社會局、原民會、警察局、消防局及國軍弟兄姐妹全力協助。有關完成撤離作業之人數，區公所務必按時回報並上傳EMIC系統。
針對渡輪、捷運、輕軌運行，陳其邁也要求交通局、捷運局做好強陣風因應準備，捷運局也應持續檢視輕軌軌道及設備，針對沿線樹木進行預防性修剪，確保行駛安全。
此外，他也在會中要求民政局通報有地下室的大樓、房屋，呼籲民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包，避免財損。提醒請環保局清除排水口落葉與垃圾避免積淹水，同時要求公園處落實路樹巡檢並進行加固作業。
民生管線部份，包含自來水、電力還有瓦斯等相關管線，陳其邁請經發局、水利局跟相關單位保持密切聯繫，確保市民水電、天然氣使用正常及工業管線運作安全。