Makiyo離婚2個月前夫人間蒸發　喊話「不要再那麼不負責任」

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Makiyo去年5月與小金先有後婚，她坦言其實和小金，從相識、交往、懷孕、結婚，進展過快。Makiyo表示，懷孕時小金對她體貼、呵護，買飲料也不忘問溫度、甜度。豈料，生完小孩，坐月子時小金就180度大轉變，完全換了一個人似的。像是，都讓她喝冰的飲料，或是僅生完5天，連下床上廁所傷口都還會痛，小金就因瘦身問題，督促她要每天喝3500CC的水，甚至把她未吃完的月子餐掃盤，Makiyo超不爽，「月子我覺得沒做好，因爲一直在生氣，血壓到160，我想說我真的快中風了」。
Makiyo透露，當時小金得知她懷孕後，表明要孩子，將婚姻生活規劃說得很漂亮，但實際生完小孩後，他卻翻臉不認，還曾對Makiyo嗆聲「不要期望我帶小孩」！讓Makiyo相當一肚子火。這還沒完，寶寶出生沒多久，小金竟還突然辭掉工作，一回家就打電動。總之，一切和當初說好的，「穩定的婚姻」，完全不同。
然後Makiyo有天突然接到房東來電，通知已經4個月沒有付房租，才知原本只負責付房租的小金，竟連這都沒付。甚至人還搞失蹤，聯絡小金父母，也找不到人，Makiyo也直言：「他最可怕的地方就是消失...人間蒸發。」也讓她深感對方行為、愛和講出來的話都是虛的。
原本是小金先提離婚，Makiyo還想試著挽回婚姻，但在經歷2次老公上演失蹤戲碼後，她徹底心死，主動準備離婚協議書。正式離婚後，對方就此人間蒸發，2人再也沒聯絡，Makiyo不禁問：「你還活著嗎？」但不忘謝謝對方讓她有個兒子。而因前夫沒付房租，最後房東下通牒，要Makiyo母子4天內搬離，好在最後在朋友幫助下，找到落腳處。