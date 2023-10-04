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泰勒絲入圍7項MTV歐洲音樂大獎最風光　BTS柾國爭最佳K-POP歌手

▲泰勒絲在MTV EMA歐洲音樂大獎入圍7項領先其他歌手。（圖／翻攝MTV推特）
▲泰勒絲在MTV EMA歐洲音樂大獎入圍7項領先其他歌手。（圖／翻攝MTV推特）

記者羅凌筠／綜合報導

2023年MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）入圍名單公布，歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）提名最佳藝人、最佳歌曲（《Anti-Hero》）、最佳MV等7項，成為入圍大贏家，防彈少年團（BTS）成員柾國（楨國）入圍最佳歌曲（《Seven》）、最佳K-POP歌手、最強粉絲3項大獎，人氣不容小覷。

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▲柾國對談戀愛沒興趣，目前只想專心工作。（圖／BTS X）
▲防彈少年團（BTS）柾國的《Seven》入圍最佳歌曲。（圖／BTS X）
韓國指標性女團BLACKPINK跌破眼鏡，僅入圍最強粉絲獎，入圍最佳K-POP歌手的有防彈少年團的柾國、FIFTY FIFTY、NewJeans、SEVENTEEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER，另外aespa入圍最佳團體。

▲NewJeans以〈Attention〉、〈Ditto〉等熱門歌曲迅速成為新生代大勢女團，有「怪物新人」之稱。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
▲NewJeans有「怪物新人」之稱。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
同屬天后等級的碧昂絲入圍最佳現場演出獎，對手有紅髮艾德、SZA、泰勒絲、威肯，外界預測今年重頭戲是碧昂絲與泰勒絲雙后之戰。2023年MTV EMA頒獎典禮將於11月5日在150多個國家的MTV頻道播出。

2023 MTV EMA頒獎典禮入圍名單： 

最佳歌曲
Doja Cat – 《Paint the Town Red》
柾國 – 《Seven》
麥莉 – 《Flowers》
Olivia Rodrigo – 《vampire》
SZA – 《Kill Bill》
泰勒絲 – 《Anti-Hero》
賽琳娜戈梅茲 – 《Calm Down》

最佳藝人
Doja Cat
麥莉
妮姬米娜
Olivia Rodrigo
SZA
泰勒絲

最佳流行歌手
怪奇比莉
杜娃黎波
紅髮艾德
麥莉
Olivia Rodrigo
泰勒絲

最佳K-POP歌手
FIFTY FIFTY
柾國 
NewJeans
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER

最強粉絲
Anitta
怪奇比莉
BLACKPINK
柾國 
妮姬米娜
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
賽琳娜戈梅茲
泰勒絲

最佳團體
aespa
FLO
強納斯兄弟
Måneskin
NewJeans
共和世代
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER

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