泰勒絲入圍7項MTV歐洲音樂大獎最風光　BTS柾國爭最佳K-POP歌手

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同屬天后等級的碧昂絲入圍最佳現場演出獎，對手有紅髮艾德、SZA、泰勒絲、威肯，外界預測今年重頭戲是碧昂絲與泰勒絲雙后之戰。2023年MTV EMA頒獎典禮將於11月5日在150多個國家的MTV頻道播出。
2023 MTV EMA頒獎典禮入圍名單：
最佳歌曲
Doja Cat – 《Paint the Town Red》
柾國 – 《Seven》
麥莉 – 《Flowers》
Olivia Rodrigo – 《vampire》
SZA – 《Kill Bill》
泰勒絲 – 《Anti-Hero》
賽琳娜戈梅茲 – 《Calm Down》
最佳藝人
Doja Cat
麥莉
妮姬米娜
Olivia Rodrigo
SZA
泰勒絲
最佳流行歌手
怪奇比莉
杜娃黎波
紅髮艾德
麥莉
Olivia Rodrigo
泰勒絲
最佳K-POP歌手
FIFTY FIFTY
柾國
NewJeans
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
最強粉絲
Anitta
怪奇比莉
BLACKPINK
柾國
妮姬米娜
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
賽琳娜戈梅茲
泰勒絲
最佳團體
aespa
FLO
強納斯兄弟
Måneskin
NewJeans
共和世代
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER