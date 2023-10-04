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歐盟就修訂移民協定達成共識　目標2024年立法

▲歐洲聯盟成員國今天就全面修訂庇護申請者和非法移民處理規定的最後一部分達成共識，為於明年歐洲議會選舉前完成立法鋪路。（圖／取自Pixabay圖庫）
▲歐洲聯盟成員國今天就全面修訂庇護申請者和非法移民處理規定的最後一部分達成共識，為於明年歐洲議會選舉前完成立法鋪路。（圖／取自Pixabay圖庫）

中央社

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟成員國今天就全面修訂庇護申請者和非法移民處理規定的最後一部分達成共識，為於明年歐洲議會選舉前完成立法鋪路。

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法新社報導，義大利和德國於最後一刻化解慈善機構救援受困地中海移民的相關分歧後，歐盟27國代表終於達成協議。

讓這項延宕已久的改革於明年6月歐洲議會選舉前完成立法是歐盟的目標。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）說：「今天我們就對歐盟未來而言至關重大的議題邁進一大步。」西班牙是歐盟輪值主席國。

「有了今天的協議，我們現在更有可能在歐洲議會這個會期結束前，就整部移民和庇護協定達成協議。」

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）稱這項文本是修訂案「最後一個必要環節」，並敦促歐盟國家和歐洲議會繼續積極完成立法。

席納斯說：「時間所剩不多，我們必須在歐洲議會選舉前讓這項協定塵埃落定。」

修訂後的「移民和庇護協定」（Pact on Migration and Asylum）一旦實施，將把部分移民安置到其他歐盟國家，可望紓解義大利和希臘等所謂第一線國家的壓力。

拒絕收容申請庇護者的國家，像是波蘭和匈牙利等國，將得付錢給收容移民的國家。

與此同時，歐盟將設法加速處理庇護申請，將被認定為不具備資格的申請者遣返回出發國或過境國，邊界移民中心最長拘留期間也將從現行的12週延長。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1121004

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