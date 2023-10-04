歐盟就修訂移民協定達成共識　目標2024年立法

我是廣告 請繼續往下閱讀
讓這項延宕已久的改革於明年6月歐洲議會選舉前完成立法是歐盟的目標。
西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）說：「今天我們就對歐盟未來而言至關重大的議題邁進一大步。」西班牙是歐盟輪值主席國。
「有了今天的協議，我們現在更有可能在歐洲議會這個會期結束前，就整部移民和庇護協定達成協議。」
歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）稱這項文本是修訂案「最後一個必要環節」，並敦促歐盟國家和歐洲議會繼續積極完成立法。
席納斯說：「時間所剩不多，我們必須在歐洲議會選舉前讓這項協定塵埃落定。」
修訂後的「移民和庇護協定」（Pact on Migration and Asylum）一旦實施，將把部分移民安置到其他歐盟國家，可望紓解義大利和希臘等所謂第一線國家的壓力。
拒絕收容申請庇護者的國家，像是波蘭和匈牙利等國，將得付錢給收容移民的國家。
與此同時，歐盟將設法加速處理庇護申請，將被認定為不具備資格的申請者遣返回出發國或過境國，邊界移民中心最長拘留期間也將從現行的12週延長。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1121004