台灣首間寶可夢中心將開幕！紀念商品曝光眾傻眼：是不是搞錯什麼
不用再千里迢迢奔去日本，台灣即將迎來首間「Pokémon Center TAIPEI」，第一間寶可夢中心將在12月進駐台北信義新天地A11，第1彈開幕紀念商品曝光，正是皮卡丘和快龍的毛絨玩具，雖然可愛度依然爆表，但卻出現兩派聲浪，不少粉絲見狀驚呼：「是不是搞錯什麼！」
記者黃韻文／綜合報導
「Pokémon Center TAIPEI」於今年12月在台北開幕，屆時有可以欣賞寶可夢周邊商品相關動畫的區域，以及凝聚寶可夢集換式卡牌遊戲魅力的區域也會登場。而每間寶可夢中心門口，都會設立一個當地「代表寶可夢」與皮卡丘的雕像，台灣代表寶可夢就是「快龍」。
Pokémon Center TAIPEI搶先曝光開幕紀念商品第1彈，是皮卡丘和快龍的毛絨玩具，但留言區反而刷了一排黑人問號：「台灣不適宜種山竹，爲什麼皮卡丘身上放山竹啊」、「雖然說甜竹竹是寶可夢，但台灣沒產山竹，甜竹竹給台灣是不是搞錯了什麼」、「這個設計跟配置對應不上台灣的特色」。
還有人建議官方可以推出皮卡丘揹芒果，或是皮卡丘逛101大樓版本，甚至是皮卡丘、快龍的藍白拖版本，絕對成為新一代伴手禮之王。雖然不夠接地氣，還是有粉絲力挺「無腦買」，直呼可愛死了，迫不及待想把錢錢變成喜歡的樣子，還隔空喊話：「說奇怪的不要買，留給我買拜託。」
📍Pokémon Center TAIPEI
◾地點：新光三越台北信義新天地A11 3F
(110台北市信義區松壽路11號)
◾營業時間：
周日至周四 11:00至21:30
周五、周六 11:00至22:00
※實際營業時間以新光三越告示為主