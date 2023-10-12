金鐘58／曾寶儀遺憾將缺席金鐘　和Lulu陷死亡之組「最害怕自己」

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入圍9次金鐘，儘管上次獲獎已是10年前，但曾寶儀對能否獲獎，已不強求，她豁達說：「金鐘獎也不是你想拿就拿得到，這是入圍了很多次的心得。我也只能說真的就是平常心，看看評審今年想鼓勵誰，其實我覺得入圍真的已經非常好了。」尤其看到對手是吳宗憲、沈玉琳、胡瓜等大哥，她直呼：「死亡交叉組」，但又自信喊話：「最害怕的當然是我們自己啊！連我自己都害怕自己！」
曾寶儀和Lulu首次合作就直闖金鐘殿堂，雙姝默契沒話說，曾寶儀也自評默契指數高達5顆星。說起Lulu，曾寶儀坦言，合作前確實沒想到這麼合拍，「我很欣賞她，我覺得她是一個很努力、反應很快，然後是我很想搭檔一起工作的，不管是有很好的火花，或是2人可以互相激勵一起進步，只是沒有想到，我們兩個會堆疊的這麽好」。
她們甚至已經進化到無需言語，單憑一個眼神，就知道對方想表達什麼，曾寶儀直言：「有時候我起了一個話頭，她後面也接的很好，我就會覺得『真的太棒了』，因為最怕就是跟主持搭檔，當妳丟了一個梗，他就把這個梗活生生的丟在地上」。
《姐妹們的音樂萬萬歲》開頭，姐妹倆以話家常方式，自然地切入主題，曾寶儀透露，其實那些都是沒有RE過的，並爆料2人只會討論，「誰先開口，然後結尾是誰來」。其他的真的就是默契和臨場反應。
其實無論今年獲不獲獎，曾寶儀主持功力早就有目共睹，她去年獨自扛下「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」主持，大獲好評，也因此被封為「近幾年最強金鐘典禮」，今年的典禮主持人鍾欣凌更形容她是「主持界天花板」，曾寶儀聽完差點「倒退三步」，直說「不能是屋頂就好嗎？」
儘管去年「零負評」，但要曾寶儀給鍾欣凌主持建議，她搖頭嘆：「我真的沒有什麽建議，因為我知道她已經準備好了，她其實不用copy我，她有她自己的風格！金鐘戲劇類的頒獎典禮就是她的主場，我很期待。」
回顧去年接下金鐘主持，曾寶儀看似輕鬆掌握大局，其實內心也是戰戰兢兢，她說：「想說走一步算一步，因為畢竟是第一年金鐘拆成兩天嘛，我也是第一次一個人主持大型的頒獎典禮，以前都有搭檔，對我來說，只要能夠稱職的完成，我給自己打分數，已經就很好了！」
而她和網紅阿翰，在去年金鐘開場，大玩當時爆紅的「九天玄女」哏，2人分飾多角，重現《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》及《茶金》等作品場景，堪稱一絕。今年還以該短片獲「走鐘獎」入圍，曾寶儀大笑，直說：「我自己都蠻意外的，感謝阿瀚的提點，謝謝我的貴人！」
她也吐心聲，其實影片還沒有播出前，所有人都很擔心效果，「實驗性實在太高了，真的很怕是我們拍得很開心，但是觀眾覺得真的還好」，好在一切擔心都是多餘，最後成品得到廣大迴響。
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