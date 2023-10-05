Google Pixel 8 Pro 狂漲7千　預購送手錶！網：是買同捆組嗎

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Pixel 8搭載6.2吋Actua螢幕，支援 60-120Hz 螢幕刷新率，峰值亮度度 2000nit；Pixel 8 Pro 更高一階，配置6.7吋Super Actua螢幕，螢幕刷新率為1-120Hz，亮度達2400nit，兩款都使用全新 OLED 螢幕。
📍鏡頭升級
Pixel 8 Pro 後置3鏡頭，主鏡頭為5000萬像素，ƒ/1.65 光圈，1/1.31 吋感應器，提高低光源拍攝能力；超廣角4800 萬像素，支援微距對焦；望遠鏡頭4800 萬像素，提供5倍光學變焦，最遠達 30 倍變焦。前鏡頭為1050萬像素。Pixel 8的部分為雙鏡組，主鏡頭5000 萬像素，搭配1200萬像素超廣角，前鏡頭同樣為1050萬像素。
📍AI拍照：魔術降噪、完美合照
Pixel 8 系列兩款都使用 Google Tensor G3 晶片，透過AI技術的推演讓功能超展開，Pixel 8 Pro新增「Pro 級模式」，可以自行調整參數，享受手動數值的拍照快感。除了經典的「魔術橡皮擦」，現在還可調整亮度和背景、移動拍攝主體等。另外還有「完美合照」，適用在拍團體照透過AI 快速捕捉同框者最佳表情，自動合成出完美合照。
📍影音升級
新增「魔術降噪」採用 Google AI 技術，可輕鬆移除車聲和風聲等干擾噪音。錄影部分可以運用雜訊抑制功能，在任何光源下拍攝都能提升影片畫質。還有「影片強化器」，自動調整色彩、亮度、穩定度，Pixel 8 Pro則有專屬的 的「夜視影片」功能有助於提升夜間錄影的畫質表現。
📍溫度感應器
Pixel 8 Pro 新增了溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫助使用者快速取得物體的溫度資訊，像是查看鍋具溫度是否適合烹飪；或確認嬰兒奶瓶的溫度是否在合適的溫度。
📍7 年軟體更新
Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 將提供長達 7 年的軟體更新，包含作業系統、功能推送與安全性更新服務，讓手機系統與安全防護也能持續進化。
顏色、售價
Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 即日起開放預購， 10 月 12 日正式上市。Pixel 8 共推出曜石黑、玫瑰粉、霧灰色三款顏色，售價2萬4900 元起；Pixel 8 Pro 推出曜石黑、陶瓷米跟海灣藍三款顏色，售價3萬3900 元起。即日起至 10 月 14 日止預購 Pixel 8 即可獲得 Pixel Buds Pro、預購 Pixel 8 Pro 即可獲得 Pixel Watch 2。