保齡球免費打！大魯閣打造全新保齡球館 球迷到場天天都可免費玩
喜歡打保齡球嗎！大魯閣於10月推出保齡球超好康優惠，從10/2(一)起至10/31(二)，活動期間於大魯閣保齡球場館現場櫃檯，掃QRcode加入大魯閣LINE官方帳號好友並填寫問卷，即可「免費」打保齡球一局，全國4間大魯閣保齡球場館都適用!如果玩的不過癮，平日天天來，天天都能免費玩一局!
記者吳政紘/綜合報導
大魯閣保齡球館目前為全國最大連鎖保齡球館，室內斥資重金打造全新頂級燈光音響，營造時尚與專業並存之保齡球氛圍。配備國際主流合成纖維球道板、 AMF 排瓶機，並採用以攝影機自動定位對焦，加上國外進口的QubicaAMF頂級合成球道及多媒體計分系統，創造新鮮的滾球體驗，以及獨家的防洗溝模式，帶給兒童及初學者滿滿的成就感。目前深夜最晚營業至凌晨2點，不論是上班族或夜貓族，下班後也都可以相約揪團體驗。搭配環境五星級的聚會空間，寬敞舒適大沙發，網美、網帥不僅可在保齡球館感受全新頂級燈光音響，還能打卡PO IG，讓你美照發不停!
值得一提的是，現在大魯閣新竹巨城館全新改裝升級，引進國外Hyper Bowling新型保齡球系統，結合保齡球道與電子遊戲，最新彩燈同步系統，讓聲光效果加倍! 遊戲模式讓每個人都可以玩，新手也可以體驗獲勝的快感!體驗快節奏、輕鬆得分、即時體感回饋的樂趣，現在就出發，爽玩一波！
【大魯閣保齡球館】
活動說明：https://trk-sport.com/9Fqzz
活動日期：2023/10/2(一)至10/31(二)
活動地點
大魯閣土城館（新北市土城區青雲路152號）
大魯閣花蓮館（花蓮縣花蓮市國聯五路58號3樓）
大魯閣巨城館（新竹市東區中央路229號8F）
大魯閣新時代館（台中市東區復興路四段186號10樓）
注意事項：
1. 優惠活動限平日使用(週一至週五，不含例假日)
2. 每人每日限兌換一局，兌換之球局限本人使用
3. 活動不包含鞋租
4. 需加入LINE好友掃QRcode填答完問券並出示畫面，方可享有活動優惠