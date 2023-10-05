中國選手抱成「64」照片「被消失」　矢板明夫：文字獄升至新高度

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矢板明夫表示，兩名選手本身是好朋友、又是競爭對手，但一個成功奪冠、一個失意黯然，在賽後兩人緊緊擁抱、惺惺相惜的動人畫面，被記者拍了下來，照片公開之後，更在網路上被廣泛轉載，「不巧的是，兩人腰間配戴的號碼分別是6和4。順序與1989年6月4日天安門事件發生的日期相同。」
該照片和和社群媒體上相關貼文，在幾個小時後遭到刪除。
矢板明夫指出，這是因為中國當局怕引起人們對34年前事件的聯想，「中國當局的這種『此地無銀三百兩』是的操作，反而引起話題。在照片消失後，有很多根本沒有聯想到或不知道64天安門事件的人，反而被提醒了。這種效果應該比海外的民主運動人士寫很多篇「勿忘六四」的文章，還要管用。」
也因為這次的「64」事件，矢板明夫想起了中國足球名將郝海東。郝海東在球員時期，曾為中國男足國家隊立下無數汗馬功勞，不僅在國家隊生涯的115場上陣中，踢進41球，穩居隊史進球王寶座，遙遙領先第2名的27球。
但郝海東在幾年前流亡海外，在西班牙痛批中共的獨裁政府，而中國國內的網路上，有關郝海東的所有訊息在那之後都被刪除，也查不到郝海東的名字。於是，在中國各大體育網站上的「國足歷代進球王」的排行榜上，第一名變成了空白。這反而引起了年輕球迷們的好奇，甚至紛紛翻牆到海外網站去查看，才知道怎麼回事。「就這樣本來應該被歷史漸漸淡忘的郝海東，在中國年輕球迷的口中變成『最能進球的神秘人』，經常被津津樂道。」
最後，矢板明夫在文末表示，有句俗話是「搬起石頭砸自己的腳」，講的就是中國。
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