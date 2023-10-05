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中國選手抱成「64」照片「被消失」　矢板明夫：文字獄升至新高度

▲杭州亞運2名中國女選手賽後相擁，中國官媒立刻分享感人畫面，卻驚見「64」禁忌，立刻火速刪圖引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲杭州亞運2名中國女選手賽後相擁，中國官媒立刻分享感人畫面，卻驚見「64」禁忌，立刻火速刪圖引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

杭州亞運目前正如火如荼地舉行當中，不過近來一張中國田徑選手林雨薇和吳艷妮擁抱的照片卻引起熱議，雖然這張照片看上去是兩人互相擁抱、鼓勵的暖心瞬間，但剛好林雨薇和吳艷妮號碼組成了「64」，使得這張照片在微博快速被封鎖。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，在習近平治理下的中國，又將文字獄上升到了新高度。

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矢板明夫4日在臉書（Facebook）的貼文中提到，杭州亞運會上有一張令人感動的照片，這張照片上有兩位女選手，一位是在10月1日舉行的女子100公尺跨欄決賽中，來自東道主中國的吳艷妮，她在第一次起跑時出現搶跑，雖然經過申訴後被允許重新參賽並獲得了銀牌，但仍遭到裁定搶跑犯規，成績也被取消，由印度選手遞補了銀牌。另一位，則是中國選手林雨薇，她奪下了金牌。

矢板明夫表示，兩名選手本身是好朋友、又是競爭對手，但一個成功奪冠、一個失意黯然，在賽後兩人緊緊擁抱、惺惺相惜的動人畫面，被記者拍了下來，照片公開之後，更在網路上被廣泛轉載，「不巧的是，兩人腰間配戴的號碼分別是6和4。順序與1989年6月4日天安門事件發生的日期相同。」

該照片和和社群媒體上相關貼文，在幾個小時後遭到刪除。

矢板明夫指出，這是因為中國當局怕引起人們對34年前事件的聯想，「中國當局的這種『此地無銀三百兩』是的操作，反而引起話題。在照片消失後，有很多根本沒有聯想到或不知道64天安門事件的人，反而被提醒了。這種效果應該比海外的民主運動人士寫很多篇「勿忘六四」的文章，還要管用。」

也因為這次的「64」事件，矢板明夫想起了中國足球名將郝海東。郝海東在球員時期，曾為中國男足國家隊立下無數汗馬功勞，不僅在國家隊生涯的115場上陣中，踢進41球，穩居隊史進球王寶座，遙遙領先第2名的27球。

但郝海東在幾年前流亡海外，在西班牙痛批中共的獨裁政府，而中國國內的網路上，有關郝海東的所有訊息在那之後都被刪除，也查不到郝海東的名字。於是，在中國各大體育網站上的「國足歷代進球王」的排行榜上，第一名變成了空白。這反而引起了年輕球迷們的好奇，甚至紛紛翻牆到海外網站去查看，才知道怎麼回事。「就這樣本來應該被歷史漸漸淡忘的郝海東，在中國年輕球迷的口中變成『最能進球的神秘人』，經常被津津樂道。」

最後，矢板明夫在文末表示，有句俗話是「搬起石頭砸自己的腳」，講的就是中國。


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