籃球／世新大學二位主力外籍生受傷　李盛新冒出頭有望成新戰力

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小娟老師進一步表示，身為國家級教練的她絕對會窮盡一切將學校打進排名12強內，除了要擦亮一三七金字招牌外也因為學校非常支持這支球隊，小娟老師也意識到只要降到乙組這批學生就失去列強舞台，也將失去競爭力，因此向校方拍胸保證只要這批學生夠爭氣就不會考慮向外尋求外籍生加盟。今年招收的15名新生看中的就是義守大學陣中沒有外籍生，在良性競爭中每人都有機會站上UBA一級舞台。
每年都受邀參賽的萬能科大，往年靠著張傑瑋及蓋比配合高偉綸打出有特色的球風，成績也總是伴隨精彩內容而扶搖直上，但本屆賽事開賽以來球隊輸多勝少且內容不盡理想，今日賽後總教練吳奉晟集合時罕見動怒訓斥球員，質疑球員該有的專注度在這場都看不見、在處理球時也發生許多低級失誤，他強調可以接受輸球但無法接受專注力不足及態度不佳，即便賽制的安排可能在體力上耗損甚多，又或許是對手的高強度壓迫產生失誤，但都超出許多球隊的容錯空間。
總教練吳奉晟認為，今年難得補進不少理想的心聲，如洪懷恩、許哲睿、潘道為，但他們目前缺乏大比賽的經驗、身體強度也不足，所以尚無法完全融入球隊攻防體系，希望可以在這盃賽結束待短暫休息幾天後能順利進入新一季UBA的備戰狀態
另外，因氣象局預報小犬颱風預計將於10月6日（六）離開台灣，週末可能會有不同大小雨勢，主辦單位擔心場地濕滑會造成參賽選手意外傷害以及人流減少、影響園遊會攤商營業，故原訂10月7、10月8日舉行的三對三籃球賽與慈善公益愛心園遊會宣告延期，將合併至11月25日（六）、11月26日（日）舉行。
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