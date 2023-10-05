小犬颱風「吹毀蘭嶼風速計」！他家大門3片被吹飛 10秒影片傻眼
小犬颱風（國際命名：KOINU）以中颱之姿向台灣靠近，目前中央氣象署持續發布海上颱風和陸上颱風警報，昨天在台灣本島接觸到小犬颱風暴風圈後，蘭嶼氣象站竟然觀測到每秒95.2公尺，風力超過17級的強陣風，打破近39年的紀錄，非常驚人。而在地民眾也在社群平台分享蘭嶼風大雨大的畫面，其中有人家3片門直接被吹飛，讓屋主非常傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
根據「報天氣中央氣象署」表示「蘭嶼氣象站在4日晚間9點52分，測到瞬間最大陣風95.2m/s（大於17級風），刷新臺灣氣象史上最大陣風的觀測紀錄！」在近10年蘭嶼站測得大於17級陣風的颱風有「2021年燦樹」、「2016年尼伯特」以及「2013年天兔」，但是這三次颱風觀測風力仍遠低於本次紀錄，唯獨更久以前的蘭嶼最大陣風紀錄，為1984年亞力士颱風的89.8m/s，也被小犬颱風刷新了！
而就有不少蘭嶼在地居民在社群平台上分享當地的情況，有人表示「太扯！我哥在蘭嶼的家直接被大犬帶走了」、「這個狗到底是哪個部落派來的！吹成這樣，真的是一百分的威力」、「這確定是小犬嗎？帶大家出來看看什麼是小犬的威力」。
而只見短短10秒的影片當中，一戶人家的大門本來已經被強陣風吹的搖搖晃晃，結果下一秒直接有三片門被小犬狂風吹飛，地上還有也被吹倒的鐵架類物品，讓屋主也傻眼表示「欸？太靠X了吧！」影片讓許多人直呼太可怕。
小犬颱風今（5）日清晨將從台東南部及恆春半島一帶登陸，預計今天下午從西南部出海，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今天會有超大豪雨發生機會，新竹以南、宜花東、澎湖等16縣市皆列入陸上警戒範圍內，民眾防颱作業不可不慎！