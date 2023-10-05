小犬颱風「路徑再偏南」！2地區風雨最劇烈 全台影響重點一次看
中度颱風「小犬」（國際命名：KOINU）來勢洶洶，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，由於蘭嶼在昨晚觀測到每秒95.2公尺的超強陣風，突破台灣39年的最大強陣風紀錄，接下來小犬颱風在今晨登陸之後，台東南段、恆春半島不排除也會出現較強陣風，另外劇烈降雨也在今天來臨，全台灣應該嚴加戒備。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇」5日清晨表示「小犬颱風越跑越南邊，快要比恆春還南邊了，不過最近颱風的移速，似乎有在放慢的跡象，不知道是不是想壞壞，蘭嶼目前仍舊被眼牆橫掃，恆春則是正準備進入眼牆，如果小犬颱風繼續卡在這裡，不是一件好事」。
「台灣颱風論壇」提到「這次小犬颱風風場較大加上東北季風的影響，西半部沿海幾乎都是10至12級的強陣風，在風勢的感受上相當明顯，而這樣的風勢大概會持續一整天」提醒民眾特別注意。
至於在降雨的部分，中央氣象署提到，隨著小犬中心正逐漸接近本島南段陸地，台灣東半部地區及恆春半島風雨將明顯增大，有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨，今天澎湖及金門也有局部短暫陣雨。
而5日的全台分區影響重點，包括蘭嶼、綠島「颱風近中心強風影響」；台東、恆春「颱風近中心強風影響，風雨皆劇」；花蓮「風雨強勁」；北宜「間歇風雨」；中南、澎湖「強陣風，5日漸轉雨」；金馬地區「強陣風」。