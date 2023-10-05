不斷更新／小犬颱風觸陸！全台18縣市5日停班停課　新竹以南放假

小犬颱風「將登陸恆春半島」！最新5重點一次看　國慶連假天氣曝

▲小犬颱風今（5）日早上即將登陸影響全台，東半部、南部地區要嚴防豪大雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲小犬颱風今（5）日早上即將登陸影響全台，東半部、南部地區要嚴防豪大雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）過去幾小時呈現停滯打轉的狀態，路徑又稍偏南一些，預估將在今（5）日早上8至9點登陸恆春半島一帶，今天是風雨最強時刻，民眾防颱作業一定要確實。氣象專家彭啟明也表示「小犬颱風即將登陸，今天影響台灣最大，東半部南部嚴防風雨」。以下是小犬颱風最新動向五大重點，提供給民眾參考。

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一、小犬颱風目前位置位於恆春半島南端，即在鵝鑾鼻的東方約20公里之海面上，以每小時10公里速度向西前行，預估早上8至9點登陸恆春半島一帶。

二、今（5）日降雨區域包括花蓮、台東、屏東、高雄、台南、宜蘭、大台北；而風勢影響區域台東、屏東、恆春12級+；南部10級+；其他地區8-10級。

▲小犬颱風今（5）日影響台灣最為劇烈，將帶來強風豪雨，氣象署針對13縣市發布豪大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）
▲小犬颱風今（5）日影響台灣最為劇烈，將帶來強風豪雨，氣象署針對13縣市發布豪大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）
三、（6）日預計颱風路徑為遠離台灣溪邊，降雨影響包括南部、花東、恆春、大台北局部大雨；陣風沿海有7至9級；其他區域7級以上。

四、國慶連假（7）日開始，天氣受到外圍環流影響，南部、花東、恆春間歇性降雨；中北部、東北部午後對流，但是因為颱風過後，海邊風浪還是很大，暫時還是不要有海邊活動。

五、週末（8）日鋒面通過，下週則是東北季風增強，國慶連假活動安排南部天氣較佳。

▲小犬颱風來勢洶洶，中央氣象署針對13縣市發出豪大雨特報。（圖/中央氣象署）
▲小犬颱風來勢洶洶，中央氣象署針對13縣市發出豪大雨特報。（圖/中央氣象署）
📍大豪雨特報：台北市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣
📍豪雨特報：台北市、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島
📍大雨特報：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市、宜蘭縣

🟡陸上颱風警報：宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。

🟡海上颱風警報：臺灣東半部海面、臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。


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