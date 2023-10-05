小犬颱風「將登陸恆春半島」！最新5重點一次看　國慶連假天氣曝

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二、今（5）日降雨區域包括花蓮、台東、屏東、高雄、台南、宜蘭、大台北；而風勢影響區域台東、屏東、恆春12級+；南部10級+；其他地區8-10級。
三、（6）日預計颱風路徑為遠離台灣溪邊，降雨影響包括南部、花東、恆春、大台北局部大雨；陣風沿海有7至9級；其他區域7級以上。
四、國慶連假（7）日開始，天氣受到外圍環流影響，南部、花東、恆春間歇性降雨；中北部、東北部午後對流，但是因為颱風過後，海邊風浪還是很大，暫時還是不要有海邊活動。
五、週末（8）日鋒面通過，下週則是東北季風增強，國慶連假活動安排南部天氣較佳。
📍大豪雨特報：台北市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣
📍豪雨特報：台北市、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島
📍大雨特報：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市、宜蘭縣
🟡陸上颱風警報：宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。
🟡海上颱風警報：臺灣東半部海面、臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
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