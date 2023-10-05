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新竹人停班停課！相約巨城見「10月5日暫停營業」：好好在家休息

▲小犬颱風來襲，新竹人終於停班停課放颱風假，還想相約「巨城見」。不料Big City遠東巨城購物中心發出公告「10月5日暫停營業」，提醒「大家好好在家休息」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）
▲小犬颱風來襲，新竹人終於停班停課放颱風假，還想相約「巨城見」。不料Big City遠東巨城購物中心發出公告「10月5日暫停營業」，提醒「大家好好在家休息」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

小犬颱風來襲，新竹人睽違1499天，今（5）日終於停班停課放颱風假，自昨晚就有不少新竹人嗨翻「等好久了」，紛紛上網相約「巨城見」。不料稍早，Big City遠東巨城購物中心發出公告「10月5日暫停營業」，還提醒大家「今日，巨城暫停營業。大家好好在家休息，比心。」雖令期待逛街的網友哀嚎，但也受不少人讚賞是「良心企業」。

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Big City遠東巨城購物中心堪稱新竹人最愛的去處，連在地民眾也常自稱「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」，顯見居民對巨城的依賴。小犬颱風來襲，新竹人睽違1499天，終於停班停課放颱風假，自昨（4）日晚就有不少新竹人嗨翻「等好久了」，紛紛上網相約「巨城見」。

▲新竹巨城公告「10月5日暫停營業」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心FB）
▲新竹巨城公告「10月5日暫停營業」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心FB）
一早起床秒見，Big City遠東巨城購物中心發出公告「10月5日暫停營業」，還提醒大家「今日，巨城暫停營業。大家好好在家休息，比心。」讓不少期待逛街的網友哀嚎「世界末日」、「沒地方可去了」，不過也受不少人讚賞是「良心企業」、「謝謝你們願意照顧員工的上下班安全」。

另外，SOGO百貨新竹店已率先於昨日晚間即公告「因颱風來襲，為顧及員工和顧客安全，10/5(四)停止營業。」

▲SOGO百貨新竹店昨晚已公告「停止營業」。（圖／翻攝自SOGO 百貨新竹店FB）
▲SOGO百貨新竹店昨晚已公告「10/5(四)停止營業」。（圖／翻攝自SOGO 百貨新竹店FB）

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