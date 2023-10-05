MLB／遊騎兵7:1淘汰光芒晉級美聯分區 光芒連兩年外卡戰就出局
美國職棒（MLB）外卡系列賽5日持續上演，德州遊騎兵利用先發Nathan Eovaldi主投6.2局失1分好投，與Adolis García、Evan Carter開轟演出，在客場以7：1擊退坦帕灣光芒，也順利在3戰2勝制的外卡系列賽，以大比分2:0直接晉級美聯分區賽，將強碰美東龍頭巴爾的摩金鶯。
記者張志宇/綜合報導
此戰遊騎兵打線在4局率先發力，靠著Adolis García左外野陽春砲先馳得點，隨後利用Josh Jung得點圈適時三壘安打與Evan Carter右外野2分砲打下3分；遊騎兵5局再添1分，6局時透過Marcus Semien與席格Corey Seager皆在得點圈時敲出適時安打，單局再拿2分。
反觀光芒打線整場遭到遊騎兵投手群壓制，先是遭到Nathan Eovaldi 6.2局8K失1分封鎖，隨後又無力突破遊騎兵後援投手Josh Sborz、Jose Leclerc，終場光芒就以1：7不敵遊騎兵，以大比分0：2遭遊騎兵淘汰。
遊騎兵也是自2016年後，首度闖進美聯分區戰，其中遊騎兵前一次贏得季後賽系列賽已是2011年，該年遊騎兵隊闖進世界大賽；光芒則是連兩年在美聯外卡賽遭到橫掃，今年更是以全美聯次佳的99勝進到季後賽，但最終止步於外卡戰。