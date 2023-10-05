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流感疫苗拒打爭議！「這廠牌」也遇過　李秉穎揭高端最佳策略方向

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（5）日接受電台專訪時提到，高端公司應該把重心放在腸病毒71型疫苗上。（圖／截自《新聞放鞭炮》）
▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（5）日接受電台專訪時提到，高端公司應該把重心放在腸病毒71型疫苗上。（圖／截自《新聞放鞭炮》）

記者林志怡／台北報導

高端流感疫苗近期引發家長不安、甚至醞釀拒打潮。對此衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（5）日接受電台專訪時直言，該款疫苗的仿單有明載其安全性與國外一致，也沒有證據證明「不安全」一事，拒打潮是一種操作，但對高端來說，現在應該把重點放在腸病毒71型疫苗為優。

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公費流感疫苗今（2023）年共提供4個廠牌，包括國光生技、賽諾菲、東洋輔流威適、高端疫苗等，除東洋是細胞型疫苗外，國光生技、賽諾菲、高端都是雞蛋型疫苗，但近期部分民眾對於高端流感疫苗的效力與安全性存疑，也有家長拒絕讓孩子接種該廠牌疫苗。

針對此類高端流感疫苗拒打潮，李秉穎提到，在公費流感疫苗開打前一兩週，他與朋友聚會時就有朋友在聚會時問他，「高端安全嗎？可以打嗎？」但還沒開打，誰有證據說不安全？仿單也都明載，這款疫苗的安全性都跟國外一樣。

因此，李秉穎直言，「高端流感疫苗就是一種操作」，先去各個群組放出消息，造成一個情況、大家不想打高端流感疫苗，然後就去質疑為什麼我們不能選擇疫苗，是有劇本在的。

李秉穎說，其實流感疫苗百百種，真的有差別的是比較新世代的流感疫苗，有些採用4倍劑量、使用免疫佐劑，或是用基因重組技術去做疫苗，也因為效果比較好，所以往往先給長者使用。

對於民眾排斥接種高端相關疫苗一事，李秉穎說，他作為醫生，在醫院打流感疫苗時，也是醫院配什麼就打什麼，當時2009年也有很多人不打國光，但當時也是照樣接種。

不過，有民眾認為，高端公司生產的疫苗爭議嚴重，為何不一開始就阻止高端加入公費行列？

李秉穎解釋，公開招標不能拒絕任何人加入，而這是高端首次加入公費，但也不是國產疫苗，而是進口國外疫苗原液在台分裝製成，其實利益很少，對公司來說，集中火力在腸病毒71型疫苗並推展到國外去，可能才是比較好的策略。

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