流感疫苗拒打爭議！「這廠牌」也遇過　李秉穎揭高端最佳策略方向

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針對此類高端流感疫苗拒打潮，李秉穎提到，在公費流感疫苗開打前一兩週，他與朋友聚會時就有朋友在聚會時問他，「高端安全嗎？可以打嗎？」但還沒開打，誰有證據說不安全？仿單也都明載，這款疫苗的安全性都跟國外一樣。
因此，李秉穎直言，「高端流感疫苗就是一種操作」，先去各個群組放出消息，造成一個情況、大家不想打高端流感疫苗，然後就去質疑為什麼我們不能選擇疫苗，是有劇本在的。
李秉穎說，其實流感疫苗百百種，真的有差別的是比較新世代的流感疫苗，有些採用4倍劑量、使用免疫佐劑，或是用基因重組技術去做疫苗，也因為效果比較好，所以往往先給長者使用。
對於民眾排斥接種高端相關疫苗一事，李秉穎說，他作為醫生，在醫院打流感疫苗時，也是醫院配什麼就打什麼，當時2009年也有很多人不打國光，但當時也是照樣接種。
不過，有民眾認為，高端公司生產的疫苗爭議嚴重，為何不一開始就阻止高端加入公費行列？
李秉穎解釋，公開招標不能拒絕任何人加入，而這是高端首次加入公費，但也不是國產疫苗，而是進口國外疫苗原液在台分裝製成，其實利益很少，對公司來說，集中火力在腸病毒71型疫苗並推展到國外去，可能才是比較好的策略。