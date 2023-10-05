小犬17級強風多狂！整排電線桿全倒 曾掀翻火車、深海珊瑚也斷裂
小犬颱風（國際命名：Koinu）變身「風速狗」奔來，蘭嶼一度測得95.2m/s陣風，今（5）清晨在屏東九棚測站也測得71.8m/s瞬間陣風，強度已超過17級，讓台灣中油滿州站前整排電桿「領便當」陣亡，加油站停業1天。17級瞬間陣風有多強？《NOWnews今日新聞》回顧莫蘭蒂、尼伯特17級強風肆虐畫面，不但能吹垮整排電桿、掀翻火車，甚至連海底18米、高齡千歲的綠島「大香菇」也因此傾斜斷裂。
記者徐銘穗/綜合報導
17級風，相當時速234公里，而台灣高鐵時速是300公里。2023年10月5日，小犬挾17級強風來襲，造成屏東縣滿州鄉永靖村、台灣中油滿州站前的電線桿倒整排，加油站停業1天。
根據紀錄，台灣各測站近年記錄到的颱風，最大陣風都是17級，恆春半島上一次17級陣風，就是2016年的莫蘭蒂颱風，當時造成屏鵝公路電桿大量倒塌，嚴重停電。
2016年9月，莫蘭蒂颱風來襲，17級強風造成屏鵝公路沿線474支電桿折斷，約40萬戶因此停電一周。 為此，政府推動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0」，斥資77.92億元，將屏鵝公路全線電纜地下化。
而莫蘭蒂颱風狂風也在18米深海造成災情，綠島潛水客朝聖之地、全世界最大的活體團塊微孔珊瑚的千歲「大香菇」，以每年不到1公分的成長速度，長到約12公尺高，頂部離水表面只有不到8公尺，因莫蘭蒂颱風帶來15公尺大浪扛不住，從底部開始斷裂呈現45度的傾斜。
2015年8月，蘇迪勒颱風來襲，17級強風把台鐵宜蘭南澳漢本站，一輛停靠在月台的貨物列車吹翻，部分車廂「輪車分離」，一旁的鐵軌也被吹翻。
而17級強風吹翻火車，同樣在2016年7月的尼伯特颱風來襲時，在台鐵台東站上演，3節貨車列車被強風吹翻，站前施工圍籬傾覆200公尺，災情慘烈。