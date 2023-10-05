MLB／雙城2:0橫掃藍鳥美聯外卡戰勝出！睽違21年闖美聯分區系列賽
美國職棒（MLB）明尼蘇達雙城昨（4日）贏下多倫多藍鳥後，不僅終止季後賽18連敗更取得聽牌優勢，今（5日）雙城在主場靠著投手群聯手壓制，雖讓藍鳥打線打出9安，但一分未失，終場就以2：0完封藍鳥，以2連勝橫掃藍鳥在外卡戰晉級，睽違21年進入分區系列賽，將在美聯分區賽對決休士頓太空人。
記者張志宇/綜合報導
雙方前3局上演投手戰戰成0:0平手，但來到4局雙城率先展開攻勢，靠著Carlos Correa滿壘適時安打與Willi Castro犧牲打攻下2分；藍鳥也在5局做出回擊，靠著George Springer敲安與Vladimir Guerrero Jr.保送上壘攻佔得點圈，並利用雙城先發Sonny Gray暴投進佔二、三壘，但Vladimir Guerrero Jr.卻在2出局後，於壘上遭到牽制出局，斷送藍鳥攻勢。
雙城Sonny Gray雖整場僅投5局，但藍鳥打線整場熄火，隨後也無法突破雙城5位後援投手封鎖，終場藍鳥以0:2不敵雙城，雙城則是順利前進美聯分區系列戰，將強碰美中龍頭太空人。
其中這也是雙城自2002年，在美聯分區冠軍戰擊退運動家後，首個贏下的系列賽，在贏下與藍鳥的系列賽前，雙城在季後賽已連續輸掉9個系列賽。