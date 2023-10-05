▲高端流感疫苗被質疑三流疫苗、政府圖利　高端發聲明回應「錯誤資訊」

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高端沒有三期試驗？ 引進三流疫苗？針對三期試驗的部分，高端發布新聞稿表示，高端四價流感疫苗合作廠商為韓國GC，此疫苗為WHO PQ認證產品，具有三期完整數據，除了GC原廠在韓國執行第一至第三期臨床試驗外，高端也在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成台灣多中心第三期臨床試驗，安全性與疫苗效力數據皆與歐洲疫苗競品一致。
對於外界批評「引進三流疫苗」，高端強調，GC是韓國最大的流感疫苗供應商之一，同時也是泛美衛生組織（PAHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）的季節流感疫苗供應商，已向全球63個國家供應疫苗，累計銷售超過3億劑，是全球最高品質的流感疫苗生產商之一，絕非特定人士抹黑指稱之三流廠商。
流感疫苗分裝、充填爭議 高端：是產業鏈常見分工關於分裝的爭議，高端表示，醫藥產業具有高度專業性，並由複雜的全球供應鏈組成，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝，也是十分常見的產業鏈專業分工事項。
高端指出，國內疫苗產業中，早年國內疫苗公司係以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年也接受中國、美國充填代工，協助全球疫苗供應，這種多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程，都是產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。
高端表示，尤其COVID-19疫情時，即有眾多分裝代工的方式進行，而疫情後全世界疫苗冷鏈空運擁擠問題，依舊是業界棘手難解的議題，對於需求量大、且須集中供貨的「季節性」流感疫苗來說，影響更鉅。
政府圖利、高端被優待？ 高端：沒有被優待而針對「政府採購圖利」、「招標被優待」等質疑，高端提到，過去公費流感疫苗採購招標是最低價者可取得第一順位優先議量，但今年改採「最有利標」，評選項目除價格外，也考量廠商實績、供貨配合度等指標。
因此，最終評選結果為國光疫苗以單價237元得標349萬劑（佔50%），賽諾菲以單價236元得標192萬劑（佔 27.5%）、台灣東洋單價242元得標86萬劑（佔12.4%）和高端疫苗以單價236元得標70萬劑（佔10.1%）。在新的招標模式下，最低價格廠商（賽諾菲、高端）僅取得第二、第四的供應量。
高端表示，公司為合格參與公費流感疫苗投標廠商，也未有任何被優待之情事，期望外界勿散布不實言論，影響國人疫苗接種，並呼籲民眾應評估施打流感疫苗，提升保護力，以降低重症發生風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59494
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