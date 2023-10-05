小犬颱風發威！花東、高屏8處路段「預警性封閉」

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公路局表示，截至4日22時止，預警性封閉路段8處：
1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原-太魯閣口)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
2.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)，於4日13時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
3.花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K(光豐公路)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
4.高雄市桃源區台20線93k~98k+700(勤和-復興)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
5.臺東縣海端鄉台20線149K~198K+500(向陽-初來)，於4日16時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
6.花蓮縣富里鄉臺東縣東河鄉台23線7K~25K+750(豐南村-北源)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
7.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口-神山)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
8.高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏-五里埔)，於4日22時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。
公路局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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