小犬颱風停班課！20家百貨10/5營業一覽：新竹高雄沒開、台中正常

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◾SOGO新竹店：10月5日暫停營業
◾新竹巨城：10月5日暫停營業
◾新竹大遠百：10月5日正常營業
📌台南地區
◾新光三越台南中山店：10月5日下午2點開始營業。週年慶滿仟送點活動順延一日，活動日期異動詳請見官網公告。
◾新光三越台南新天地：10月5日下午2點開始營業
◾台南遠百：10月5日下午2點開始營業
📌高雄地區
◾新光三越高雄左營店：10月5日暫停營業
◾新光三越高雄三多店：10月5日暫停營業。週年慶滿仟送點活動順延一日，活動日期異動詳請見官網公告。
◾漢神百貨：10月5日暫停營業
◾漢神巨蛋購物中心：10月5日暫停營業
◾SOGO高雄店：10月5日暫停營業
◾高雄大遠百：10月5日暫停營業
◾統一夢時代購物中心：10月5日暫停營業
◾統一時代百貨高雄店：10月5日暫停營業
◾義大世界購物廣場：10月5日暫停營業
◾義享時尚廣場：10月5日暫停營業
◾Global Mall新左營車站：10月5日中午12點開始營業。因應高鐵、台鐵運營，服務旅客基本民生需求；將視風雨情況，隨時更新營業時間。
📌屏東地區
◾Global Mall屏東市：10月5日暫停營業
◾屏東太平洋百貨：10月5日暫停營業
📌花蓮地區
◾花蓮遠百：10月5日下午1點開始營業
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