小犬颱風明早登陸！蘭嶼刮「歷史級強風」　風雨最劇烈時刻來臨

小犬颱風停班課！20家百貨10/5營業一覽：新竹高雄沒開、台中正常

▲小犬颱風來襲，全台18縣市今停班停課、新竹以南放颱風假，統整台南、高雄、屏東、花蓮等地百貨停業懶人包，適逢週年慶，台中新光三越、台中廣三SOGO，皆已宣布「正常營業」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小犬颱風來襲，全台18縣市今停班停課、新竹以南放颱風假，統整台南、高雄、屏東、花蓮等地百貨停業懶人包，適逢週年慶，台中新光三越、台中廣三SOGO，皆已宣布「正常營業」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小犬颱風來襲，全台18縣市今（5）日停班停課、新竹以南放颱風假，《NOWnews今日新聞》統整台南、高雄、屏東、花蓮等地百貨停業懶人包，因適逢下半年週年慶大檔期，台中2大百貨台中新光三越、台中廣三SOGO，皆已宣布「正常營業」。新竹、高雄幾乎百貨都暫停營業，新竹僅大遠百也因週慶開跑，5日正常營業，以及Global Mall新左營車站因應高鐵、台鐵運營，於中午12時開始營業。

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📌新竹地區
◾SOGO新竹店：10月5日暫停營業

◾新竹巨城：10月5日暫停營業

◾新竹大遠百：10月5日正常營業

📌台南地區
◾新光三越台南中山店：10月5日下午2點開始營業。週年慶滿仟送點活動順延一日，活動日期異動詳請見官網公告。

◾新光三越台南新天地：10月5日下午2點開始營業

◾台南遠百：10月5日下午2點開始營業

📌高雄地區
◾新光三越高雄左營店：10月5日暫停營業

◾新光三越高雄三多店：10月5日暫停營業。週年慶滿仟送點活動順延一日，活動日期異動詳請見官網公告。

◾漢神百貨：10月5日暫停營業

◾漢神巨蛋購物中心：10月5日暫停營業

◾SOGO高雄店：10月5日暫停營業

◾高雄大遠百：10月5日暫停營業

◾統一夢時代購物中心：10月5日暫停營業

◾統一時代百貨高雄店：10月5日暫停營業

◾義大世界購物廣場：10月5日暫停營業

◾義享時尚廣場：10月5日暫停營業

◾Global Mall新左營車站：10月5日中午12點開始營業。因應高鐵、台鐵運營，服務旅客基本民生需求；將視風雨情況，隨時更新營業時間。

📌屏東地區
◾Global Mall屏東市：10月5日暫停營業

◾屏東太平洋百貨：10月5日暫停營業

📌花蓮地區
◾花蓮遠百：10月5日下午1點開始營業

▲新竹巨城公告「10月5日暫停營業」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心FB）
▲新竹巨城公告「10月5日暫停營業」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心FB）

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