NBA／James Harden向76人訓練營報到 美媒：與團隊訓練非常和諧
費城76人球星（NBA）James Harden想離隊的念頭依舊不變，但根據「沃神」Adrian Wojnarowski 透露，「Harden 在今（5日）已向訓練營報到，並完成了大部分的訓練，且沒有不當言論，與團隊的一切都非常和諧。」
記者張志宇/綜合報導
對於James Harden向訓練營報到，76人主帥Nick Nurse透露，「Harden的狀態看起來不錯，他看起來很好，我跟他在訓練時聊了一下，但你要問我如何規劃下一步，我必須與助教、醫療團隊協調，然後才能更有效率的展開下一步驟。」
James Harden在休賽期與管理層在續約問題產生分歧，因而演變成「賣我風波」，76人隊友Tobias Harris也給出自己的看法，並透露，「我們在場的每個人都是成年人，所以每個人都知明白比賽才是最重要的，就我個人而言，他（James Harden）不用對自己或任何人解釋、抱歉，他的回歸就是在解決問題。」
目前市場上對James Harden有興趣的球隊僅有快艇，根據「沃神」Adrian Wojnarowski 4日指出，「費城提出了許多要求，要求得到即戰力等級的球員，或是能幫助他們得到未來資產得球員，目前只知道市場上快艇是唯一一支對Harden有興趣的球隊。」