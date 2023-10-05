一風堂插旗板橋環球店！今天「拉麵買一送一」 全台優惠懶人包
板橋人吃美食享好康！台灣一風堂插旗板橋環球購物中心，今（5）日開幕白丸元味「拉麵買一送一」！還推出粉絲熱愛的一風堂獨家福袋限量販售、幫大家加菜等好康；適逢38週年紀念活動，幫大家統整全台優惠懶人包。而Global Mall今開跑「18週年慶」，祭出線上線下「雙回饋最高30%」，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於板橋車站，消費滿2000元最高送600元。
記者蕭涵云/台北報導
一風堂板橋環球店位於板橋車站地下1樓，特別邀請國際級空間設計大師，來自日本的設計公司beknack.inc之Keiko Meno及Kana Nagao為該店量身打造特色店裝，所有裝飾物還都從日本空運來台。日本純手工打造和紙、毛筆書寫上強而有力的「一」字，裝飾日本武士頭盔、世界各國一風堂圍裙等特色，兼具傳統與致敬象徵。
一風堂板橋環球店更祭出一連串開幕優惠活動，今10月5日開幕當天，白丸元味「拉麵買一送一」限量100組；同時開賣「一風堂獨家福袋」每組888元，每人限購一組，限量售完為止；10月6日至10月10日，點購任一款拉麵，即贈「一風堂自家製煎餃(小)」兌換券1張；10月11日至10月20日，消費滿888元即贈「唐揚炸雞(小)」兌換券1張。
本月10月16日迎接一風堂38週年創業祭，業者更推出一整個月全台優惠活動，不僅自日本引進限量紀念海苔，特地印製上台灣限定圖樣，還可拍照打卡參與抽獎。10月1日至10月31日，點購季節拉麵「味噌白丸」即可獲得「紀念海苔」（限販售味噌白丸之分店）；10月16日限當天，全台一風堂分店點購任一款原本即有海苔的拉麵即可獲得「紀念海苔」；10月16日至10月31日，於官方粉絲團貼文留言紀念海苔照片即可參與抽獎，有機會抽到「日本進口獨家拉麵碗禮盒」。
而板橋車站環球購物中心不只迎接一風堂，更進駐辛麻辣豆腐鴨血食堂、徹思叔叔的店等新品牌。今Global Mall開跑「18週年慶」，首波10月5日至18日大禮包，祭出線上線下「雙回饋最高30%」，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於板橋車站，消費滿2000元最高送600元（400元實體電子商品禮券＋200元環球Online抵用券）；10月18日當日會員單筆消費滿1000元即可享「點數18倍送」。因應雙十連假，餐飲加碼單筆消費滿500元送「50元電子商品禮券」。