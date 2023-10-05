范瑋琪神隱4個月發聲「什麼都不怕」 感謝陳建州：守護我們的家
陳建州（黑人）6月遭大牙（周宜霈）指控11年前對她性騷擾，原本提告民事索賠1000萬，後來又聽從律師建議，改告刑事加重誹謗，身為黑人的老婆，范瑋琪不敵輿論壓力，取消9月8日在北流舉行的演唱會《我們之間的事》，今（5）日終於打破沉默發聲，「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家。」
記者羅凌筠／綜合報導
更早之前，在「微風女神」郭源元聲稱遭陳建州載回家撲倒時，范瑋琪也曾發過1篇限時動態，表示：「我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。」
而遭陳建州提告妨害名譽的大牙，9月首度赴台北地檢署，她披露自己已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局報案，也呼籲陳建州配合香港警方調查。陳建州神隱多時，終於在王力宏9月的小巨蛋演唱會露面，帶范瑋琪一起現身VIP包廂。
※【NOWnews 今日新聞
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