丟丟妹親揭前夫拋百萬粉專內幕　直言「新主播沒有殺傷力」

范瑋琪神隱4個月發聲「什麼都不怕」　感謝陳建州：守護我們的家

▲范瑋琪（左）相隔4個月首次更新社群動態，力挺陳建州「謝謝爸爸守護我們的家」。（圖／翻攝自陳建州IG）
▲范瑋琪（左）相隔4個月首次更新社群動態，力挺陳建州「謝謝爸爸守護我們的家」。（圖／翻攝自陳建州IG）

記者羅凌筠／綜合報導

陳建州（黑人）6月遭大牙（周宜霈）指控11年前對她性騷擾，原本提告民事索賠1000萬，後來又聽從律師建議，改告刑事加重誹謗，身為黑人的老婆，范瑋琪不敵輿論壓力，取消9月8日在北流舉行的演唱會《我們之間的事》，今（5）日終於打破沉默發聲，「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家。」

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▲范瑋琪從Me too風波後開口「什麼都不害怕了」。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲范瑋琪從Me too風波後開口「什麼都不害怕了」。（圖／翻攝范瑋琪IG）
更早之前，在「微風女神」郭源元聲稱遭陳建州載回家撲倒時，范瑋琪也曾發過1篇限時動態，表示：「我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。」

▲黑人陳建州、范瑋琪夫妻現身王力宏演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲黑人陳建州（後排右）、范瑋琪（前排右）夫妻9月現身王力宏演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
而遭陳建州提告妨害名譽的大牙，9月首度赴台北地檢署，她披露自己已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局報案，也呼籲陳建州配合香港警方調查。陳建州神隱多時，終於在王力宏9月的小巨蛋演唱會露面，帶范瑋琪一起現身VIP包廂。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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