小犬撲台！台鐵今午後「部分列車陸續復駛」　班次異動一次看

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一、西部幹線：
1.彰化以北各級列車均正常行駛(510次及521次改以EMU800型行駛)。
2.彰化=枋寮間對號列車18時前均停駛。
3.彰化=嘉義間區間車正常行駛；嘉義=潮州間區間車視風雨狀況機動行駛，潮州=枋寮間區間車停駛。
二、東部幹線：
1.12時前對號列車全部停駛；12時後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛，臺北往花蓮方向自426次(臺北12時45分)開始，花蓮往臺北方向自219次(花蓮12時18分)開始恢復行駛。除175次(花蓮12時52分)、177次(花蓮14時30分)、181次(花蓮16時43分)因編組運用調整，花蓮=七堵間停駛。
花蓮=臺東間18時前對號列車停駛。
2.宜蘭線(八堵=蘇澳)區間車正常行駛。
3.北迴線(蘇澳新=花蓮) 區間車12時前視風雨狀況機動行駛；12時後正常行駛。
4.臺東線(花蓮=臺東)區間車全部停駛。
三、南迴線
全線各級列車停駛。
四、支線
1.平溪線、深澳線全線停駛。
2.沙崙線12時前全線停駛，12時後視風雨狀況機動行駛。
3.集集線、內灣線、六家線均正常行駛。
五、觀光列車
1次、2次、藍皮解憂號(5898次、5899次)停駛。
台鐵說，發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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