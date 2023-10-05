賴清德控國民黨反軍購　林郁方打臉：馬政府任內下決心潛艦國造

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針對美國為何遲遲不出售潛艦給中華民國？林郁方指出，主因乃是4個半月後爆發了「基地組織」策劃的911事件。小布希和所有美國人都憤恨至極，自從1814年8月英軍攻進華府，並且火燒白宮和國會山莊以來，這是美國本土受到的唯一外來的攻擊。10月7日，美軍攻擊包庇基地組織的阿富汗，2003年3月20日更攻入伊拉克。
林郁方表示，美國當年的確是用盡外交、金融、經濟和軍事手段，向全球恐怖組織宣戰。為了贏得勝利，小布希和後續的歐巴馬總統自然想拉攏北京，中國畢竟是大國，又是聯合國安理會的常任理事國。潛艦匿蹤能力和攻擊力都強，即使是柴電潛艦，也被視為「準戰略性」武器，有求於北京的華府自然不願出售潛艦給台灣，以免得罪中國。
林郁方提到，在擔任立法院「外交及國防委員會」召委或「台美國會聯誼會」會長期間，他每年都會𨘋請立法院同仁組團訪美，拜訪美國國防部和國會。當時就隱約感覺出有一股強大的勢力，在反對美國為台灣生產柴電潛艦。其中一股反對的力量有可能來自美國海軍，柴電潛艦畢竟比核潛艦便宜很多，美國海軍和造核潛艦的船廠可能擔心美國一旦建立柴電潛艦的生產線，某些美國的國會議員就有可能會要求美國海軍採購一些，「海軍當然比較喜歡戰力強、跑得快又遠的核潛艦。」
林郁方表示，華府曾有意透過歐洲國家間接出售潛艦給我國，以避開北京的壓力。美國的相關公司甚至為此買進德國某一造船公司的股票，最後卻作罷，理由很簡單，表面上，德國法律不允許出售軍事裝備到可能爆發戰事的地區。實際上，中國和德國經貿關係日益緊密，柏林不願橫生事端，惹怒北京。
林郁方提到，由於美國一直未履行售台潛艦的承諾，馬英九政府不得不加速推動潛艦國造。2012年12月20日，國防部長高華柱出席立法院「外交及國防委員會」時，公開接受他的建議，動用「國防工業發展基金會」的經費，執行一個為期3至4年，總金額1億4千萬元的「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」。2014年，該基金會撥款1200萬，由「台船公司」和「船舶及海洋產業研發中心」共同執行該計畫，針對「藍圖設計」和「建造能量」進行評估，而結論若正面，不排除直接動用公務預算，直接執行第一階段的「藍圖與構型設計」。
林郁方表示，我方專家此時也開始組團出國訪查，並歸納出12大項必得外購之裝備，也規劃出部分商源。或因北京和華府關係漸趨對立，原本一直冷淡處理售台潛艦案的美國，開始改變態度。同年9月，美國海軍軍令部長格林諾特（Jonathan Greenert)公開表示美國已和台灣討論潛艦國造案。美國態度的轉變無疑加速了馬英九政府推動潛艦國造的信心和決心。2015年下半年，馬政府向立法院提出30億的「合約設計」預算案，獲得立法院通過。2016年，新上任的蔡英文政府對該案加以修改後，繼續推動潛艦國造而有所成。