選戰倒數100天／郭台銘力拚連署達標獨立參選　嚴防遭藍白邊緣化

▲ 郭台銘拚獨立參選，要先把連署書份數衝高。（圖／郭辦提供）
▲ 郭台銘拚獨立參選，要先把連署書份數衝高。（圖／郭辦提供）

記者何哲欣／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘力拼成為繼2012年親民黨主席宋楚後，再度獨立參選的總統候選人，目前正努力衝高連數份數。距離明年總統大選剩1百天，郭台銘首要就是要先能獲得參選資格，通過兩道關卡，第一道關卡就是連數份數達標，接著副手賴佩霞也要能順利放棄美國籍，郭台銘才能正式成為第四組總統候選人。

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根據中選會規定，要登記參選總統，連署門檻為28萬9667人。若再預留會被中選會剔除的不合格連署書，郭台銘至少要連署30萬份比較保險。不過郭台銘自啟動連署以來，都不曾公布連署份數，屢遭外界質疑連署狀況不理想，且國民黨已祭出黨紀，地方派系也很難相挺，因此還傳出郭台銘胞弟、正崴董事長郭台強將出手相助，動用商界人脈幫忙連署。

被郭台銘委以重任的郭辦發言人黃士修對此則僅回應，連署目前穩定增長，「30萬我一定可以幫郭董達到、50萬份衝看看，甚至百萬份也有人在喊」。郭台銘最晚在11月2日前要繳交連署書，中選會11月14日前會公布連署成果，郭台銘的動員能量能多大，一個月後就會揭曉。

不過即使郭台銘連署順利達標，並向中選會登記參選，但登記期限（11月24日）截止前，郭台銘、賴佩霞兩人必須符合參選資格。根據《總統副總統選舉罷免法規定》，登記參選政府總統不得有外國籍，賴佩霞在宣布擔任郭台銘副手當天，才緊急向美國在台協會申請放棄，能不能趕在24日前順利放棄美國國籍，也是未定之天，若中選會審查結果，賴佩霞有雙重國籍，兩人無法登記參選，郭台銘也將總統夢碎。

事實上，自郭台銘宣布參選以來，藍白陣營都不斷希望將郭台銘邊緣化，避免再有一組候選人搶票。郭台銘近來民調表現確實也較不理想。不過知情人士說，郭台銘提出的不少政策，都被其他組候選人拿去參考引用，代表郭台銘的理念確實符合多數人的支持，只要郭的政策持續被拿出來討論，郭就不可能被邊緣化，而只要能突破連署門檻，順利登記參選，主流民意也一定會同意，郭台銘才是最有能力治理國家的人選。

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