選戰倒數100天／郭台銘力拚連署達標獨立參選　嚴防遭藍白邊緣化

我是廣告 請繼續往下閱讀
被郭台銘委以重任的郭辦發言人黃士修對此則僅回應，連署目前穩定增長，「30萬我一定可以幫郭董達到、50萬份衝看看，甚至百萬份也有人在喊」。郭台銘最晚在11月2日前要繳交連署書，中選會11月14日前會公布連署成果，郭台銘的動員能量能多大，一個月後就會揭曉。
不過即使郭台銘連署順利達標，並向中選會登記參選，但登記期限（11月24日）截止前，郭台銘、賴佩霞兩人必須符合參選資格。根據《總統副總統選舉罷免法規定》，登記參選政府總統不得有外國籍，賴佩霞在宣布擔任郭台銘副手當天，才緊急向美國在台協會申請放棄，能不能趕在24日前順利放棄美國國籍，也是未定之天，若中選會審查結果，賴佩霞有雙重國籍，兩人無法登記參選，郭台銘也將總統夢碎。
事實上，自郭台銘宣布參選以來，藍白陣營都不斷希望將郭台銘邊緣化，避免再有一組候選人搶票。郭台銘近來民調表現確實也較不理想。不過知情人士說，郭台銘提出的不少政策，都被其他組候選人拿去參考引用，代表郭台銘的理念確實符合多數人的支持，只要郭的政策持續被拿出來討論，郭就不可能被邊緣化，而只要能突破連署門檻，順利登記參選，主流民意也一定會同意，郭台銘才是最有能力治理國家的人選。
更多「賴佩霞擔任郭台銘副手」相關新聞。