名家論壇》鈕則勳／柯Ｐ以小搏大　侯更得統整優勢資源

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畢竟就政黨總體戰力來說，國民黨相對於民眾黨，仍有明顯的優勢。首先，三分之二縣市長席次，立委席次接近民眾黨的八倍，縣市議員更不用說了，這些紮實的各層級公職更建構出了國民黨綿密的地方組織系統，完全不是民眾黨能比拚的 ; 退一步來說，就算藍白合真依照柯Ｐ的民調決定來定輸贏，而柯也勝出，國民黨的地方組織力量會真心實意以柯馬首是瞻、無條件幫他奮力動員嗎？當然有滿滿懸念。況且侯友宜的被徵召，黨中央也徵詢過縣市長及立委、甚至立委候選人的意見，同時搭配黨內民調來綜合評估才決定徵召，除正當性外，侯當然也有鐵桿支持力量，這都不是柯藉由不斷出牌，想以小搏大就能撼動的 ; 遑論侯若真能當選總統，中央地方磨合速度會更快，串聯會更深，當然更符合縣市長利益，這都是國民黨在藍白合過程中的關鍵籌碼。
其次，下任總統的執政關鍵勢必是在美、中兩強權力競逐中，維持平衡並確保台灣最大利益，讓兩岸安定、台灣安全、世界安心，若從此點來看，侯在這談判的權力資源中也遠勝柯。畢竟從侯這次訪美來看，他所見到美國政治人物或智庫代表，層級之高，類別之廣，頻次之多，代表了美國對侯提出的美、中、台三邊關係之主張與態度有高度信任。畢竟侯所提的「3D」戰略--嚇阻、對話與降低風險，不僅符合美方利益，也凸顯出唯有國民黨才有能力和對岸溝通 ; 不僅完勝因為「台獨屬性」而讓美方有所懷疑的賴清德，更大幅領先美國並不熟悉的柯文哲。
畢竟就賴而言，若稍一不慎導致兩岸衝突，美國可能被迫捲入他不願意面對的情勢中，損及國家利益，就柯而言，美國顯然也不放心一個善於批判，卻未必善於溝通協調或合作的人 ; 是以能和對岸溝通，也能貫徹國民黨傳統親美態度的侯，便成為最能讓「和平希望出現、戰爭風險消失」的選項，不僅符合美國最佳利益，更成為了藍白博弈中藍軍顯著的籌碼與資產，順勢也能以「和平或戰爭」的邏輯呼應社會價值與訴求中間選民。
再者，以政見提出及治國團隊來說，侯不僅敢針對敏感性政策作具體表態，如核能是選項、反廢死，其所提巴氏量表與65歲以上排富免健保費等政見，也讓民進黨政府不得不跟進，在政策上做調整 ; 這些政策的提出，一方面能強化其鐵漢、有Guts人設，另方面政策提出也能精準呼應民眾需求，而讓民進黨跟進，更凸顯出國民黨治國團隊仍有其專業經驗，能作為侯的後勤支援，當然也是藍軍的相對優勢。
基於以上論述，侯友宜雖然現階段無法在各項民調支持度上完勝柯文哲，不代表藍軍就無法以其總體戰力在大選規模上贏過民眾黨及柯文哲，畢竟勝選與否還得評估即戰力、續航力、後勤力、動員力、耐打力及不被討厭的仇恨值，這些總體優勢資源的加總，侯難道會不如柯？是以期待達成政黨輪替、呼應民眾迫切需求的藍白合，應該是以柯文哲最常說的，是核心理念、價值主張、政策議題的合 ; 那何不先把焦點放回理念、價值主張這個大義之「道」上，再來談是否只以單一民調來決勝負的「術」呢？
畢竟民調是參考的、浮動的，有時更可能被操弄，藍白合要以甚麼模式來思考，才最有價值且能滿足民眾期望，達到政黨輪替的目標，其實道理很簡單，價值很清楚，智慧聰穎如柯Ｐ者，不會想不通這其中的利害得失，除非，有人並不想合。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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