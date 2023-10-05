小犬颱風明早登陸！蘭嶼刮「歷史級強風」　風雨最劇烈時刻來臨

一口氣剪30公分長髮　留美學生「髮留台灣」為癌友打氣

▲一口氣剪30公分長髮　留美學生「髮留台灣」為癌友打氣
▲一口氣剪30公分長髮　留美學生「髮留台灣」為癌友打氣

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少癌友因化療掉髮，擔心招來異樣眼光，自信低落。台灣癌症基金會每年10月發起「揪捐髮」活動助癌友。今年第一位響應捐髮者是遠隔幾千里外的留學生「力人」，一口氣剪掉逾30公分的長髮。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，為供癌友治療和照護上的專業服務，免費提供借用「醫療級假髮」，每年至少需製作1200頂假髮，幫助癌友獲得信心、勇敢面對治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小欣的媽媽淑惠接受化療，頭髮因藥物的關係逐漸掉落，小欣透過醫院的介紹，得知台灣癌症基金會提供癌友免費租借假髮的服務，立刻幫媽媽預約了時間前來配戴假髮；高雅長髮、俏麗短髮、浪漫捲髮、可愛厚瀏海、氣質旁分…該選什麼款式呢？志工室傳來陣陣讚美與歡笑，戴上假髮的淑惠媽媽，臉上掛著滿足的笑容步出基金會，繼續她的抗癌之路。

「醫療級假髮」免費出借　助癌友自信度過掉髮期

從高中即在美國留學的力人，趁著今年疫情解封回台期間，剪下一頭烏黑長髮捐助癌友，他說：「之前就一直關注揪捐髮活動，頭髮已經留很長了，但因為疫情的關係，一直沒有機會回台灣。雖然國外也有很多收捐髮的機構，但我只想把自己的頭髮留在台灣，回饋這塊孕育我長大的土地，希望可以為台灣的癌友們加油打氣！」

掉髮不僅造成外貌上的變化，也會使癌友感到身心壓力、失去自信，進而影響治療效果。蔡麗娟表示，癌友會因為化學藥劑造成皮膚敏感甚至痛癢等不舒服的反應，所以最好配戴由真髮製作而成的「醫療級假髮」，才能降低頭皮的刺痛與不適，但是市面上醫療級假髮價格動輒數千元至萬元不等，對於治療中的癌友，就是一筆不小的負擔。」揪捐髮活動希望透過社會大眾捐贈髮束與資金做成假髮，再免費提供癌友租借，助癌友度過掉髮期。

蔡麗娟表示，基金會為減輕癌友負擔，台北、高雄皆有設立「癌友關懷教育中心」可現場試戴假髮並借用，另有線上的假髮出借服務，而且也會將假髮分送至全台各大醫院的癌症資源中心，以滿足不同地區的需求。她進一步指出，完成一頂醫療級假髮不僅需要5至8束頭髮，也需要3,500元的製作經費，每頂假髮使用年限約2至3年，平均服務2-3位病友即必須定期汰舊換新。

為了製作更多樣化的假髮款式供癌友選擇，基金會希望募集長度30公分以上、不燙不染的真髮，面對龐大的需求，非常需要假髮製作經費的挹注，讓剪下的髮束都能好好被製作成假髮，提供癌友實質的幫助。

每月100元支持假髮製作經費　撐癌友重拾自信

此次揪捐髮活動也獲得企業積極響應，即日起民眾只要透過指定管道支持「假髮製作經費」，單次捐款達1,000元(含)以上，或指定每月固定捐款100元一年期以上，即可參加抽獎活動，獲得企業品牌好禮。

「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費計畫」於即日起至11月30日止，透過指定管道支持假髮製作經費，單次捐款達1,000元（含）以上，或指定每月固定捐款100元一年期以上，即可參加抽獎活動。活動網站：918hair.canceraway.org.tw

美髮沙龍響應「一起來．揪捐髮」　為捐髮民眾免費剪髮

精緻連鎖沙龍HAPPYHAIR、GENIC全國共有69間分店，以「健康、時尚、感動服務」為品牌目標，長期以來總是低調行善、支持各項公益活動。連續2年響應台灣癌症基金會發起的「一起來．揪捐髮」公益活動，為符合捐髮條件的民眾免費剪髮，並協助民眾將欲捐贈的髮束寄回基金會。即日起至2023年12月31日止，想要捐髮的民眾可直接與各分店預約免費剪髮。(全台分店資訊查詢https://www.happyhair.com.tw/ 或 https://www.genicsalon.com.tw/ 。)





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59502

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

三期肺癌無法開刀怎麼辦？　免疫治療有望提高治癒機會　

高端流感疫苗被質疑三流疫苗、政府圖利　高端發聲明回應「錯誤資訊」

罕病「泛視神經脊髓炎」納健保　健保每年挹注2.42億元

浪浪背負1kg巨瘤滲血！　注意犬隻腫瘤7大警訊【有圖慎入】

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞