▲一口氣剪30公分長髮　留美學生「髮留台灣」為癌友打氣

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「醫療級假髮」免費出借 助癌友自信度過掉髮期從高中即在美國留學的力人，趁著今年疫情解封回台期間，剪下一頭烏黑長髮捐助癌友，他說：「之前就一直關注揪捐髮活動，頭髮已經留很長了，但因為疫情的關係，一直沒有機會回台灣。雖然國外也有很多收捐髮的機構，但我只想把自己的頭髮留在台灣，回饋這塊孕育我長大的土地，希望可以為台灣的癌友們加油打氣！」
掉髮不僅造成外貌上的變化，也會使癌友感到身心壓力、失去自信，進而影響治療效果。蔡麗娟表示，癌友會因為化學藥劑造成皮膚敏感甚至痛癢等不舒服的反應，所以最好配戴由真髮製作而成的「醫療級假髮」，才能降低頭皮的刺痛與不適，但是市面上醫療級假髮價格動輒數千元至萬元不等，對於治療中的癌友，就是一筆不小的負擔。」揪捐髮活動希望透過社會大眾捐贈髮束與資金做成假髮，再免費提供癌友租借，助癌友度過掉髮期。
蔡麗娟表示，基金會為減輕癌友負擔，台北、高雄皆有設立「癌友關懷教育中心」可現場試戴假髮並借用，另有線上的假髮出借服務，而且也會將假髮分送至全台各大醫院的癌症資源中心，以滿足不同地區的需求。她進一步指出，完成一頂醫療級假髮不僅需要5至8束頭髮，也需要3,500元的製作經費，每頂假髮使用年限約2至3年，平均服務2-3位病友即必須定期汰舊換新。
為了製作更多樣化的假髮款式供癌友選擇，基金會希望募集長度30公分以上、不燙不染的真髮，面對龐大的需求，非常需要假髮製作經費的挹注，讓剪下的髮束都能好好被製作成假髮，提供癌友實質的幫助。
每月100元支持假髮製作經費 撐癌友重拾自信此次揪捐髮活動也獲得企業積極響應，即日起民眾只要透過指定管道支持「假髮製作經費」，單次捐款達1,000元(含)以上，或指定每月固定捐款100元一年期以上，即可參加抽獎活動，獲得企業品牌好禮。
「一起來．揪捐髮 暨 募集假髮製作經費計畫」於即日起至11月30日止，透過指定管道支持假髮製作經費，單次捐款達1,000元（含）以上，或指定每月固定捐款100元一年期以上，即可參加抽獎活動。活動網站：918hair.canceraway.org.tw
美髮沙龍響應「一起來．揪捐髮」 為捐髮民眾免費剪髮精緻連鎖沙龍HAPPYHAIR、GENIC全國共有69間分店，以「健康、時尚、感動服務」為品牌目標，長期以來總是低調行善、支持各項公益活動。連續2年響應台灣癌症基金會發起的「一起來．揪捐髮」公益活動，為符合捐髮條件的民眾免費剪髮，並協助民眾將欲捐贈的髮束寄回基金會。即日起至2023年12月31日止，想要捐髮的民眾可直接與各分店預約免費剪髮。(全台分店資訊查詢https://www.happyhair.com.tw/ 或 https://www.genicsalon.com.tw/ 。)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59502
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