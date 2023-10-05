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Linbay好油「自導自演」恐嚇案　綠營北檢按鈴申告揪幕後黑手

▲新北市議員曾柏瑜、民進黨國際部主任謝佩芬、立委高嘉瑜、台北市議員吳沛憶共同向北檢按鈴申告（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）
▲新北市議員曾柏瑜、民進黨國際部主任謝佩芬、立委高嘉瑜、台北市議員吳沛憶共同向北檢按鈴申告（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）

記者潘千詩／台北報導

「Lin bay好油」版主林裕紘之前哭訴遭人恐嚇，結果，檢警發現，原來是國民黨工許哲賓涉以假帳號傳送，許在事件鬧大後提出「保命錄音」，聲稱是受林指使「自導自演」發恐嚇訊息。今（5）日民進黨立委高嘉瑜偕同國際部主任謝佩芬、台北市議員吳沛憶、新北市議員曾柏瑜向台北地檢署按鈴申告，林裕紘、許哲賓及相關公關公司，涉犯偽造私文書、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等。

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吳沛憶表示，黃士修昨在媒體上稱「他跟林裕紘、許哲賓認識好幾年，許是國民黨中央政策會黨工，中央政策會會找外包公關公司，許則是幫公關公司做事」，用假IP留言反串，結果被抓包，黃的言論幾乎證實，原來有公關公司在幕後操作這一切，Linbay好油先前關於進口蛋的種種指控，不免令人質疑是否都是遵循一套公關公司擬好的劇本，林許只是收錢辦事、配合國民黨扮演著助攻手的角色？

▲高嘉瑜、吳沛憶、謝佩芬、曾柏瑜向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）
▲高嘉瑜、吳沛憶、謝佩芬、曾柏瑜向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2023.10.05）
高嘉瑜表示，大家質疑的是，該假帳號去年6月就在墨西哥註冊，還是用薩爾瓦多的電話註冊，假帳號最後是在巴西的IP發文，還是利用surfshark的跳板程式VPN軟體，這一切都需要錢，請問是誰提供資金及假帳號？誰來購買surfshark？

高嘉瑜指出，許哲賓是台大法律系，有基本的法律知識，怎會甘願被林裕紘利用、操弄呢？黃士修不經意透露，國民黨背後有長期外包的公關公司，就是國民黨中央政策會的黨工，而許哲賓就是在幫這家公關公司做事，最後背後魔鬼是不是這家公關公司？而許哲賓、林裕紘其實都是配合的？如果許、林長期好友關係，許就願意為林佈局這麼深，那真令人匪夷所思。

高嘉瑜認為，這背後肯定有更大秘密及更大金流，而且假帳號的佈局是從去年就開始，這應該是公關公司長期、長久的佈局，類似的假帳號還有多少？這也需要檢調查清楚。

高嘉瑜表示，「魔鬼藏在細節裡，細節就在金流裡」，金流到底從何而來？誰給許、林錢？過去大家也質疑許哲賓在當雲林張家小編，月薪只有3萬5，在當國民黨政策會黨工時薪水也不高，這些都不是臨時起意，而是後面有龐大的金流及長期的組織性，除了公關公司外，是否還有境外勢力介入？這也是大家質疑的重點。

謝佩芬指出，中共慣用「先似是而非的造謠」、「再透過官媒傳播」、「後讓網軍帶風向」三階段維穩內宣資訊戰的手法，與這次Linbay好油發文打擊農業部、開記者會護航的藍營民代、公關公司安排劇本造謠的進程不謀而合，合理懷疑有境外勢力介入，且許已經收押、林卻在搜索前一天無故搭機飛往奧地利。

高嘉瑜質疑，林裕紘為何要跑去奧地利？在這關鍵時刻，難道還有心情去觀光旅遊嗎？還是去奧地利有跟境外勢力勾結的可能性？希望北檢盡快釐清真相，讓社會大眾知道，長期以來，這樣的勾結，公關公司利用假帳號做假消息，釋放輿論帶風向的到底是誰。

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