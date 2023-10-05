小犬颱風停班停課！威秀等4大電影院沒開　台中高雄營業時間一覽

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威秀影城發出營業公告，因小犬颱風影響，10月5日花蓮、高雄區下午14:00前場次取消。新竹、苗栗頭份、台中、台南區上午11:30前場次取消。中午後場次視風雨狀況評估。
線上訂票退票者免收手續費；現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。
📌國賓影城：
國賓影城公告，10月5日台南、高雄、屏東、金門據點暫停營業。並將自動取消台南、高雄、屏東、金門據點10月5日非營業時間會員網路訂票。
若持有10月5日以上據點非營業時間之場次電影票，可於10月18日前持該票根至原影城更換場次；其餘據點正常營業，但仍將視風雨及商場營業情況持續更新。
📌秀泰影城：
秀泰影城公告，包括北港秀泰、仁德秀泰、岡山秀泰、夢時代秀泰、花蓮秀泰、台東秀泰共6間據點，今天10月5日暫停營業一天！造成不便敬請見諒！
📌新光影城：
新光影城因颱風來襲，調整營業公告，「台中中港新光影城」今日正常營業；「台南西門新光影城」14:00前場次取消、14:00開放售票。
如已預定10月5日14:00前的電影場次，現場購票、網路訂票，可於七日內至影城現場辦理換票手續；網路訂票若在場次開演前40分鐘於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
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