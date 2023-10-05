▲腸病毒就診數下降是「這原因」　疫情仍在流行期國慶連假要注意！

我是廣告 請繼續往下閱讀
腸病毒仍處流行期 5歲以下重症高危險群應注意實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，不過仍有腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動。
雖然，上週無新增腸病毒感染併發重症確定病例，但是腸病毒健保門急診就診人次（12,262人次）仍高於流行閾值（11,000人次），疾管署表示，民眾仍須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，疾管署強調，一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。
國慶連假傳染機會增 注意「這些」避免感染風險另外，國慶連假即將到來，民眾南來北往，家庭出遊或參加活動的機會增加，容易造成疾病傳播。疾管署表示，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。
而且腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，青少年甚至成人都有感染可能，只是成人感染後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而傳染給家中嬰幼兒。疾管署提醒，大人外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。
除了腸病毒外，現在也有流感等呼吸道傳染疾病在社區間傳播，因此疾管署也提到，國慶連假外出活動時應注意個人衛生、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等症狀，應落實戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵應儘速就醫，以利及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59496
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw