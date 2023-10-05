小犬颱風明早登陸！蘭嶼刮「歷史級強風」　風雨最劇烈時刻來臨

腸病毒就診數下降是「這原因」　疫情仍在流行期國慶連假要注意！

▲腸病毒就診數下降是「這原因」　疫情仍在流行期國慶連假要注意！
▲腸病毒就診數下降是「這原因」　疫情仍在流行期國慶連假要注意！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據疾管署資料顯示，上週（9月24日至9月30日）全國腸病毒門急診就診人次為12,262，較前一週（13,228人次）下降7.3%。不過，疾管署指出，下降主要是因為中秋連續假期部分門診休診影響，目前腸病毒疫情仍處於流行期，預估未來一週疫情仍會持續，而國慶連假又將到來，民眾要特別注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀

腸病毒仍處流行期　5歲以下重症高危險群應注意

實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，不過仍有腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動。

雖然，上週無新增腸病毒感染併發重症確定病例，但是腸病毒健保門急診就診人次（12,262人次）仍高於流行閾值（11,000人次），疾管署表示，民眾仍須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，疾管署強調，一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。

國慶連假傳染機會增　注意「這些」避免感染風險

另外，國慶連假即將到來，民眾南來北往，家庭出遊或參加活動的機會增加，容易造成疾病傳播。疾管署表示，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

而且腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，青少年甚至成人都有感染可能，只是成人感染後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而傳染給家中嬰幼兒。疾管署提醒，大人外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。

除了腸病毒外，現在也有流感等呼吸道傳染疾病在社區間傳播，因此疾管署也提到，國慶連假外出活動時應注意個人衛生、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等症狀，應落實戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵應儘速就醫，以利及早治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59496

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

劉至翰祖孫三代都爆青光眼！眼壓不高也有事　7成自行停藥超母湯

一口氣剪30公分長髮　留美學生「髮留台灣」為癌友打氣

三期肺癌無法開刀怎麼辦？　免疫治療有望提高治癒機會　

高端流感疫苗被質疑三流疫苗、政府圖利　高端發聲明回應「錯誤資訊」

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞