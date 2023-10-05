新光三越周慶登場 吳東昇、吳昕陽坐鎮：「旭日東昇」風雨生信心
百貨業下半年大檔期周年慶風向球－新光三越南西店周年慶今（5）日開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長田中豐彥、總經理吳昕陽親自坐鎮，首度以董事長身分參與周年慶的吳東昇表示，原本預期有颱風，但因為自己名字、跟總經理名字都有「日」、旭日東昇，風雨變小是好兆頭。吳昕陽也說，雖然有部分店點因颱風周年慶延後一天，但風雨生信心！
記者許家禎／台北報導
今日原本新光三越有6店周年慶首日，但由於小犬颱風侵台，部分縣市停止上班上課，其中新光三越台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊店正常營業周年慶活動，台南中山店下午兩點營業，高雄三多今天則暫停營業，周年慶也順延一天。
由於新光三越南西店周年慶，一向是百貨業下半年大檔期周年慶風向球，因此每次高層都會親自到場加油打氣，今日新光三越董事長吳東昇、副董事長田中豐彥、總經理吳昕陽都親自坐鎮，跟廠商加油打氣、喊口號。
吳東昇指出，今天親自來加油，看到大家很有朝氣，非常有信心，以前也會跟著巡店看看各家百貨狀況，希望疫情過後，不敢講報復性消費，但希望有補償性消費。且自己名字有「昇」、旭日東昇，總經理吳昕陽也有「日」、有太陽，所以是好兆頭。
總經理吳昕陽也說，風雨生信心！尤其回顧今年前三季，人潮與業績都有雙位數成長，看好消費力道延續，再加上有改裝、品牌端也有好商品，會員數前三季也增加不少，還有集團數位化策略都對整體業績很有信心，雖然遇到颱風攪局，部分店點周年慶延後一天，但顧客與員工安全最重要。
新光三越台北南西店將於10月5日至10月22日登場，找來《AcQUA源少年》站台，展開為期18天的週年慶，全館8折起，化妝品5折起加滿額贈，熱銷化妝品組合首4日限量開搶，最低5折起。新光三越之前指出，全台周年慶業績目標206億元，估年增1%，其中南西店周年慶業績將達20.5億元，同樣估成長1%，首日目標業績上看6億元。