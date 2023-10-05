貝克漢與維多莉亞一見鍾情！攜手24年情不移 世紀婚禮豪砸千萬
「足球金童」貝克漢（David Beckham）是世界足壇傳奇之一，近日影音平台推出他的紀錄片《貝克漢》，內容還談到當年貝克漢被爆出軌助理一事，讓夫妻倆感情受到考驗。貝克漢和維多莉亞（Victoria）當年是一見鍾情，兩人於1999年結婚，育有3兒1女，當時婚禮花費高達千萬，堪稱世紀婚禮。
記者薛羽彤／綜合報導
貝克漢和維多莉亞1997年在一次慈善足球比賽中，初次見面互有好感，當時維多莉亞是「辣妹合唱團」的成員，她留電話給貝克漢時，還撂下狠話「如果你敢不打電話給我，下次見面時我肯定會狠踢你的Ｘ丸！」（If you don't ring me, I'm going to kick you in the balls the next time I see you.）」
維多莉亞不知道的是，貝克漢早就在辣妹合唱團的MV中注意到維多莉亞，他拿到電話後還擔心弄丟，將號碼寫在許多東西上，就是怕失去和維多莉亞聯繫的機會。兩人很快墜入愛河，進展神速，隔年1月貝克漢向維多莉亞求婚成功，不過這一年，貝克漢也遇到事業上的難關。
在一場世界盃足球賽中，貝克漢首次代表英格蘭國家隊出賽，英格蘭對抗阿根廷，貝克漢因一記備受爭議的絆跤犯規，被判紅牌離場，瞬間他成為英格蘭的全民公敵。然而維多莉亞仍不離不棄，陪在他身邊。
1999年貝克漢和維多莉亞結婚，當年的婚禮堪稱是英國最奢華的婚禮之一，結婚地點位在愛爾蘭都柏林路特爾斯頓城堡 Luttrellstown Castle，兩人所坐的黃金王座，與維多莉亞配戴的黃金鑽石王冠高貴又豪華，婚禮花費估計高達50萬英鎊（約1888萬台幣），這場婚禮也被稱為世紀婚禮。